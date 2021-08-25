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ТАСС

Орбита биологического спутника "Бион-М" №2 может быть изменена

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«Бион-М» №1
Биоспутник «Бион-М» №1.
Источник изображения: Роскосмос

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что запуск спутника планируется на рубеже 2023-2024 года

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Орбита, на которую будет запущен биологический спутник "Бион-М" №2, может быть изменена. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021".

"Да, действительно, в пятницу мы обсуждали судьбу "Биона-2". И я считаю, что прежде, чем отправлять людей на орбиту 97-98 градусов, надо посмотреть, как это будет работать на живых существах", - отметил Рогозин.

Глава Роскосмоса напомнил, что ранее Институт медико-биологических проблем РАН предлагал поднять орбиту аппарата до 800 км и сделать ее круговой на наклонении 51,6 градуса. Такое предложение, убежден Рогозин, имеет смысл для следующего этапа - изучения воздействия радиационных поясов при их пересечении по дороге к Луне.

"Сейчас нас интересует работа именно на околоземной орбите, но на другом, фактически полярном наклонении. Чтобы расширить время нахождения космонавтов на орбите, мы должны понять, какова будет радиационная нагрузка на них, чтобы не наносить существенного ущерба их здоровью. Для этого мы проведем эксперимент на "Ковчеге"/"Бионе", - пояснил гендиректор госкорпорации.

По словам Рогозина, "Бион-М" номер 2 будет запущен на рубеже 2023-2024 года.

"Бион" - серия отечественных космических аппаратов для биологических исследований. В частности, ученых интересует воздействие на живые организмы радиации и невесомости. Основным объектом исследований в рамках проектов "Бион-М" являются мыши. Также с помощью аппарата на орбиту должны отправиться мухи, растения и микроорганизмы. Первый подобный аппарат под названием "Космос-605" был запущен в 1973 году. В 2013 году на орбиту был выведен первый спутник из серии "Бион-М". Тогда в космосе побывали мыши, монгольские песчанки, гекконы, улитки, растения и колонии различных микроорганизмов.

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