"Громадный успех". Эксперт о поставках гиперзвуковых ракет "Циркон"

Минобороны РФ заключило первый контракт на поставку гиперзвуковых ракет "Циркон". В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин отметил, что это существенно усилит боевые возможности российского флота.
Минобороны России подписало первый госконтракт на поставку гиперзвуковых ракет "Циркон" (3М22) с НПО машиностроения, сообщили в военном ведомстве.
Документ вручили директору предприятия Александру Леонову на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021".
Универсальная гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон" способна осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы и поражать цели на расстоянии более тысячи километров. Ее максимальная скорость достигает около девяти скоростей звука (примерно 2,65 километра в секунду).
Предполагается, что "Цирконами" будут вооружены фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М "Ясень-М", а также ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" и подлодка "Иркутск".
В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин отметил, что с поставкой ракет "Циркон" значительно усилятся боевые возможности российского флота.