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РИА Новости

"Громадный успех". Эксперт о поставках гиперзвуковых ракет "Циркон"

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Пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с борта фрегата "Адмирал Горшков" в Баренцевом море
Пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с борта фрегата "Адмирал Горшков" в Баренцевом море.
Источник изображения: © Фото : Минобороны России

Минобороны РФ заключило первый контракт на поставку гиперзвуковых ракет "Циркон". В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин отметил, что это существенно усилит боевые возможности российского флота.

Минобороны России подписало первый госконтракт на поставку гиперзвуковых ракет "Циркон" (3М22) с НПО машиностроения, сообщили в военном ведомстве.

Документ вручили директору предприятия Александру Леонову на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021".

Универсальная гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон" способна осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы и поражать цели на расстоянии более тысячи километров. Ее максимальная скорость достигает около девяти скоростей звука (примерно 2,65 километра в секунду).

Предполагается, что "Цирконами" будут вооружены фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М "Ясень-М", а также ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" и подлодка "Иркутск".

В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин отметил, что с поставкой ракет "Циркон" значительно усилятся боевые возможности российского флота.

"По сути, это первая в мире гиперзвуковая ракета морского базирования, аналога которой ни у кого нет. Американцы готовят такую же, но их ракета прошла неудачные испытания. Поэтому первый контракт на поставку ракет "Циркон" – это, конечно, громадный успех. Сколько поступит на вооружение "Цирконов", будет ясно, потому что способ базирования выбирается разный. Эти ракеты могут базироваться даже на относительно небольших кораблях: по размеру они примерно такие же, как крылатые ракеты, которые уже стоят на малых ракетных кораблях и фрегатах. "Цирконы" резко усилят боевые возможности российского флота – попадания одной ракеты достаточно для того, чтобы уничтожить крупное судно, даже авианосец", – сказал Алексей Подберезкин.
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Страны
Россия
США
Продукция
Адмирал Нахимов
К-132 Иркутск
Циркон-С 3М22
Компании
Минoбороны РФ
НПО машиностроения
Проекты
22350
885 Ясень
Авианосец
АРМИ-20XX
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