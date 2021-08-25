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Известия.ru

Лавров высказался против присутствия американских солдат в Центральной Азии

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Военнослужащий ВС США
Военнослужащий ВС США.
Источник изображения: TASS/AP/Baderkhan Ahmad

Глава МИД России Сергей Лавров на итоговой пресс-конференции в Будапеште сообщил, что Москва не хочет видеть американских солдат в Центральной Азии.

«Я вам объясню честно. Во-первых, у нас общее пространство безопасности. И в этом пространстве есть свои обязательства. Я имею в виду Организацию Договора о коллективной безопасности [ОДКБ], которая предполагает согласие всех союзников по вопросам, касающимся размещения иностранных Вооруженных сил на их территории», — отметил министр.

Вместе с тем он уточнил, что ни одна страна региона не захочет стать мишенью ради того, чтобы американцы удовлетворили свои инициативы.

Лавров также обратил внимание на готовность России продолжать содействовать диалогу афганских сил, чтобы ситуация в стране решилась как можно скорее.

В то же время глава российского внешнеполитического ведомства напомнил о предложении президента Франции Эммануэля Макрона относительно встречи пятерки Совета Безопасности ООН по ситуации в Афганистане. Инициатива прозвучала во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным 20 августа.

Комментируя предложение Макрона, Лавров отметил готовность Москвы к данной встрече.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Подвести рядового Райана: почему РФ против американцев в Центральной Азии

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Страны
Афганистан
Россия
США
Франция
Компании
ОДКБ
ООН
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
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