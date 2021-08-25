Умер один из создателей «Бурана»

Умер один из создателей космического корабля «Буран», инженер Анатолий Чижов. Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса». Причины смерти не уточняются, а дата и место церемонии прощания будут названы позже.

«Как директор завода "Прогресс" он сыграл важнейшую роль в одном из самых значимых для страны космических проектов — создании многоразовой космической системы "Энергия — Буран"», — говорится на сайте госкорпорации.

С 1980 по 1996 год Анатолий Чижов руководил Куйбышевским заводом «Прогресс». Под его руководством были созданы космические аппараты «Орлец-1» и «Орлец-2», «Янтарь» и «Силуэт». Также Чижов сыграл важнейшую роль в создании ракеты-носителя «Энергия» в рамках программы «Энергия — Буран».

За свои заслуги Чижов удостоился звания заслуженного машиностроителя РСФСР, Героя Социалистического Труда и Государственной премии СССР.

Даниил Иринин