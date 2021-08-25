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Российская газета

Для военных разработан первый электромобиль: его показали на "Армии-2021"

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Источник изображения: rg.ru

Специалисты военного инновационного технополиса "ЭРА" представили на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" во вторник уникальную действующую модель электротранспорта, разработанную специально для нужд Вооруженных сил России. Электромобилю присвоено название "ЭРА".

По словам разработчиков, машина обладает широким спектром возможностей. Электромобиль может применяться для проведения разведки, а также для подвоза запасов и медикаментов нуждающимся военнослужащим. Электромобиль уже апробирован в езде по песчаным дюнам и в других сложных дорожных условиях. Испытывалась машина и при экстремальных температурах воздуха.

Отмечается, что похожие экспонаты за рубежом пока еще находятся в стадии разработки. Поэтому представленный на форуме электромобиль "ЭРА" - уникальная инновационная действующая модель.

У разработки, как сообщили в пресс-центре форума "Армия-2021", есть российские аналоги. Но в отличие от них электромобиль "ЭРА" имеет ряд преимуществ. Так, на презентованную модель установлено дополнительное специальное оборудование - электроподвеска, лебедка, площадка для беспилотного летательного аппарата, прожекторы, солнечная батарея и противоосколочное одеяло. Он бесшумен и скрытно преодолевает значительные расстояния. Без проблем передвигается по пересеченной местности и бездорожью. Модернизированная тормозная система уменьшает расстояние тормозного пути, а настройки возвращения энергии двигателя (рекуперации двигателя) позволяют увеличить дальность хода.

"Таким образом, актуальность разработки заключается в простоте, дешевизне производства, легкости обслуживания, дальнейшей эксплуатации и модернизации", - заверили разработчики.

В ходе учений "Славянское братство" электромобиль "ЭРА" уже подтвердил свои уникальные характеристики. А по некоторым показателям, сообщают в технополисе "ЭРА", даже превзошел ожидаемый результат.


Иван Петров

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