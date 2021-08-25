Шойгу видит угрозу в огромном количестве оружия, оказавшегося в руках талибов

Боевики движения «Талибан» у вертолёта на захваченной ими авиабазе в Кундузе. Ранее этот вертолёт был подарен Афганистану Индией.

Проблема афганских беженцев вызывает тревогу

Москва. 24 августа. ИНТЕРФАКС - Талибам (группировка "Талибан" запрещена в РФ) досталось огромное количество оружия, которое никто не контролирует, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, отвечая на вопрос, представляет ли движение "Талибан" военную угрозу для России.

"Первая реальная угроза в том, что талибам досталось огромное количество оружия. Это сотни стволов, это сотни единиц бронетехники, самолеты, вертолеты. Одних только систем ПЗРК больше сотни", - сказал Шойгу, отвечая на вопрос "Интерфакса".

При этом он подчеркнул, что "никто это не контролирует".