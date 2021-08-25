Роскосмос направил в правительство предложения по созданию группировки экомониторинга в РФ

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Роскосмос сформировал предложения по созданию в России группировки спутников для экологического мониторинга. Они уже направлены в правительство, сообщил в интервью ТАСС генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021".

"Мы сформулировали наши предложения, они отправлены в правительство", - сказал он, отвечая на вопрос, принято ли уже решение о создании подобной группировки.

По словам главы Роскосмоса, в предложениях содержится два варианта по теме так называемых углеродных единиц. Первый предполагает создание новой полноценной группировки небольших спутников, которые будут заниматься только экологическим мониторингом и оперативно сбрасывать на Землю информацию и обрабатывать ее.

"Либо второй вариант. Это оперативное принятие решения, чтобы на перспективную орбитальную группировку дистанционного зондирования Земли повесить эти самые датчики - дополнительное оборудование", - добавил гендиректор госкорпорации.

Для реализации второго варианта, пояснил Рогозин, необходимо доработать схемотехническое решение, чтобы аппарату хватило электропитания и топлива. "Прототипы этого оборудования имеются в отрасли. Мне подтвердили в АО "РКС", что при постановке задач они оперативно представят свои соображения на этот счет", - отметил Рогозин.

Углеродные единицы

В дальнейшем необходима работа федеральных органов исполнительной власти с министерством иностранных дел для формирования единых международных стандартов по углеродным единицам.

В начале июня президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме отметил, что сейчас в мире создается принципиально новый рынок, где будут обращаться так называемые углеродные единицы. По его словам, это своего рода актив, который характеризует объем поглощения вредных выбросов в атмосферу участком земли или лесом.