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ТАСС

Борисов подтвердил, что строительство атомных подлодок типа "Ясень" будет продолжено

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Спуск на воду атомной подлодки "Новосибирск" проекта "Ясень-М" в Северодвинске
Спуск на воду атомной подлодки "Новосибирск" проекта "Ясень-М" в Северодвинске.
Источник изображения: © Пресс-служба ОАО "ПО "Севмаш" | Перейти в фотобанк

Об этом вице-премьер заявил в кулуарах второго этапа предвыборного съезда "Единой России"

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Строительство многоцелевых атомных подлодок проекта 885 "Ясень" будет продолжено, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов в кулуарах второго этапа предвыборного съезда "Единой России".

"Конечно, будут, а как же нам без них", - сказал Борисов, отвечая на соответствующий вопрос.

Атомные подлодки проекта 885 и 885М "Ясень" и "Ясень-М" разработаны Санкт-Петербургским морским бюро машиностроения "Малахит". В настоящее время на "Севмаше" на разных стадиях строительства находятся семь таких субмарин. Головная АПЛ проекта 885М "Казань" была передана ВМФ России 7 мая. Основное ударное оружие субмарин проектов 885/885М - крылатые ракеты "Калибр-ПЛ" и "Оникс".

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Страны
Россия
Продукция
Club-S
П-800 Оникс
Компании
Малахит С-ПМБМ
Севмаш
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
885 Ясень
Калибр КР
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