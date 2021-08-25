Борисов подтвердил, что строительство атомных подлодок типа "Ясень" будет продолжено

Об этом вице-премьер заявил в кулуарах второго этапа предвыборного съезда "Единой России"

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Строительство многоцелевых атомных подлодок проекта 885 "Ясень" будет продолжено, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов в кулуарах второго этапа предвыборного съезда "Единой России".

"Конечно, будут, а как же нам без них", - сказал Борисов, отвечая на соответствующий вопрос.

Атомные подлодки проекта 885 и 885М "Ясень" и "Ясень-М" разработаны Санкт-Петербургским морским бюро машиностроения "Малахит". В настоящее время на "Севмаше" на разных стадиях строительства находятся семь таких субмарин. Головная АПЛ проекта 885М "Казань" была передана ВМФ России 7 мая. Основное ударное оружие субмарин проектов 885/885М - крылатые ракеты "Калибр-ПЛ" и "Оникс".