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ТАСС

Ростех впервые показал уникального робота-антиснайпера на форуме "Армия-2021"

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НИИ «Полюс» им. Стельмаха
Эмблема НИИ «Полюс» им. Стельмаха.
Источник изображения: www.soyuzmash.ru

Робот может обнаруживать любые оптические устройства, ведущие встречное наблюдение или прицеливание

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Роботизированный обнаружитель снайперов "Сосна-Н" разработки НИИ "Полюс" им. М. Ф. Стельмаха (входит в холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех") впервые показали на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021".

Комплекс представляет собой автоматическую дистанционно управляемую лазерно-оптическую установку, способную в круглосуточном режиме сканировать пространство вокруг себя и обнаруживать любые оптические устройства, ведущие встречное наблюдение или прицеливание, - будь то прицел снайперской винтовки, бинокль или прицельный комплекс противотанковой управляемой ракетной системы.

"Сосна-Н" не только способна подавать сигнал тревоги и отмечать место обнаружения снайпера, но и ставить ему визуальную помеху с помощью направленного лазерного излучения.

Нейтрализатор имеет двойное назначение. Главный конструктор изделия Михаил Рузин в беседе с ТАСС отметил, что "Сосна-Н" может применяться как для обеспечения безопасности охраняемых лиц, так и для защиты объектов и частной жизни.

"Систему можно установить на VIP-ложе стадиона или по периметру охраняемого здания. При попытке видеосъемки, наблюдения через бинокль или прицеливания в снайперскую оптику "Сосна-Н" будет создавать визуальную помеху злоумышленнику и моментально выдавать его точное местоположение", - подчеркнул Рузин.

Изделие может работать на дистанциях до 3 тыс. метров, дальность же подавления - до 2 тыс. метров. Масса прибора - всего 4,6 кг, а сенсорный переносной планшет управления весит около 1,1 кг.

Мнение разработчика

"Одно из важных свойств устройства в гражданском применении - его относительно невысокая стоимость", - добавил разработчик. По его словам, прибору можно найти и военное применение, которое предусматривает постановку визуальной помехи снайперам и разведчикам.

Холдинг "Швабе" входит в госкорпорацию "Ростех" и является разработчиком оптических и лазерных систем и комплексов, современных оптических материалов и технологий, наукоемкой медицинской техники, систем аэрокосмического мониторинга и дистанционного зондирования Земли, приборов для научных исследований, энергосберегающей светотехники, наномеханики, а также другой высокотехнологичной продукции.

Форум "Армия-2021" проходит в подмосковном выставочном центре "Патриот" в период с 22 по 28 августа.

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