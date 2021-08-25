"Росэлектроника" впервые представила на "Армии-2021" станцию визуально-оптических помех "Лютик-Н"

ЦАМТО, 24 августа. Холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех на форуме "Армия-2021" впервые представил носимую станцию визуально-оптических помех "Лютик-Н". Она может применяться для проведения спецопераций и контртеррористических мероприятий.

Устройство устанавливается на шлемы, противоударные или бронированные щиты и на расстоянии до 100 м позволяет временно ослепить противника, в том числе вооруженного оружием с оптическим прицелом.

Действие станции основано на модуляции яркости светового излучения с отдачей около 90 Лм/Вт, создающей эффект временного ослепления. Носимый вес составляет 2,2 кг. Станция обладает противоударным герметичным корпусом и может использоваться при температурах от -40 до +40 град. С. Максимальное время перехода из выключенного в рабочее состояние составляет 10 сек., длительность использования в режиме помех – 85 мин.

"Лютик-Н" также может использоваться в прожекторном режиме для освещения затемненных участков. В этом случае время работы станции составляет 45 мин.

В составе "Росэлектроники" разработку станций "Лютик-Н" ведет предприятие Концерна "Вега" – опытный завод "Интеграл".

"Общемировая тенденция на расширение применения средств нелетального действия для нейтрализации преступников формирует растущий спрос на такие разработки. "Лютик-Н" прошел заводские испытания и готов к опытной эксплуатации одним из потенциальных заказчиков. Мы планируем, что этим продуктом заинтересуются силовые ведомства, и готовы выпускать до 20 тыс. станций в год", – отметил генеральный директор Концерна "Вега" Вячеслав Михеев.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте холдинга "Росэлектроника".