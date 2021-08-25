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В России представили защиту от высокоточного оружия

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Источник изображения: Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В России представили новую систему защиты от высокоточного оружия. Малогабаритный комплекс выстреливаемых помех МГК ВП КТ-60 разработан учеными Института прикладной физики (АО «ИПФ»). Премьера устройства состоялась на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021», — сообщает ТАСС.

Комплекс МГК ВП КТ-60 предназначен для защиты катеров от оружия, использующего наведение в инфракрасном и видимом диапазоне волн, или по лазерному лучу. Система может защитить технику от оружия ближнего боя и от высокоточных систем.

На форуме «Армия-2021» показали пусковую систему комплекса, и гранаты, выстреливающие помехи. Представители института отметили, что система может использоваться не только на катерах, но и на сухопутной бронетехнике.

Одна пусковая установка может выпустить до пяти гранат. Один боеприпас способен создать завесу площадью до ста квадратных метров на удалении от 70 до 100 метров от объекта защиты. Система может отстреливать гранаты как залпом, так и в одиночном режиме. Благодаря помехообразующему снаряжению гранаты облако может длительное время висеть над защищаемым объектом.

Представители института отметили, что устройство успешно испытано на Черноморском флоте. Установка МГК ВП КТ-60 может защитить надводные корабли от малогабаритных бомб и ракет, использующих наведение по лазерному лучу.


Даниил Иринин

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
АРМИ-20XX
ЧФ
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