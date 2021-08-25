"Ростех" представил "арктический" бронетранспортер БТ-3Ф на форуме "Армия-2021"

Москва. 24 августа. ИНТЕРФАКС - Холдинг "Высокоточные комплексы" (госкорпорация "Ростех") представил на военно-техническом форуме "Армия-2021" версию бронетранспортера БТ-3Ф, адаптированную для действий в условиях Крайнего севера, сообщается в пресс-релизе Ростеха.

"Бронетранспортер разработан на базе боевой машины пехоты БМП-3Ф, и адаптирован под выполнение специальных задач в условиях экстремальных температур. Он оснащен утепленным корпусом, независимой системой отопления, которая способна поддерживать плюсовую температуру в кабине даже при выключенном основном двигателе", - подчеркивается в пресс-релизе госкорпорации.

Отмечается, что БТ-3Ф получила специальные гусеницы с пониженным давлением на грунт, что значительно повысило проходимость машины. Машина вооружена 12.7-мм автономным боевым модулем с интегрированным тепловизором и лазерным дальномером. Бронетранспортер предназначен для перевозки мотопехоты, специализированных подразделений, а также может выполнять роль тактического командного пункта и медицинской машины.

Индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев сообщил, что модернизированный БТ-3Ф "сохранил высокий уровень защищенности и мобильности от своего предшественника - БМП-3Ф и одновременно получил новые возможности для действий при температурах до - 50 градусов".

"Машина оснащена двигателем мощностью 450 л.с. с запасом хода в 600 км, способна плавать, десантироваться с помощью тяжелых парашютных систем или перевозиться на внешней подвеске вертолета Ми-26. Машина сможет значительно повысить боевой потенциал подразделений, выполняющих задачи в Арктике", - сказал Оздоев, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Также подчеркивается, что БТ-3Ф, в зависимости от комплектации, может перевозить, кроме экипажа, до 15 десантников с возможность разместить доп. оборудование, например беспилотный комплекс, предназначенным для разведки и целеуказания.