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Интерфакс-АВН

"Швабе" вошел в научно-производственный цифровой консорциум

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Холдинг Швабе
Холдинг Швабе.
Источник изображения: © Фото предоставлено пресс-службой холдинга "Швабе"

Москва. 24 августа. ИНТЕРФАКС - В России создан новый научно-производственный цифровой консорциум, в состав которого вошли ряд научных и образовательных организаций и акционерных обществ, сообщает пресс-служба холдинга "Швабе.

"Объединение создано по инициативе Московского государственного технологического университета (МГТУ) "Станкин" и поддержано госкорпорацией "Роскосмос", холдингом "Швабе", институтами РАН, высшими образовательными учреждениями и акционерными обществами. Всего консорциум объединил 12 организаций", - сказано в сообщении, распространенном во вторник.

По информации пресс-службы, новый консорциум с участием холдинга "Швабе" направлен на развитие позаказного машиностроительного производства посредством цифровых технологий

"Участники намерены создать единую коллективную систему генерации междисциплинарных знаний с дальнейшим использованием их в интересах машиностроения. Таким образом, будут разработаны новые продукты и технологии для ракетно-космической, нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, судостроительной и иных отраслей", - сказано в сообщении.

Также в числе задач партнерства - повышение эффективности образовательного процесса: создание сетевых программ, организация производственных практик, стажировок для студентов и еще ряд предложений

В сообщении приводятся слова заместителя генерального директора "Швабе" - директора по производству и промышленной политике Вадима Калюгина, который отметил, что отечественное машиностроение сегодня вступило в новый, цифровой, этап развития и данная кооперация полностью отвечает вызовам современности.

"Совместно с партнерами мы заложим крепкую образовательную и научную базу, что позволит создавать и адаптировать технологические решения под задачи конкретного производства. Следующим этапом станет реализация конкретных идей. Так, мы планируем применять робототехнические системы и искусственный интеллект в промышленности", - сказал Калюгин.

Сообщается, что в рамках созданного консорциума холдинг "Швабе" заключил дополнительное соглашение с МГТУ "Станкин".

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Россия
Компании
Роскосмос
Швабе ОАО
Проекты
AI
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