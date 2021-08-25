АО "ОДК" поставит Минобороны РФ восемь двигателей для Ту-160М

ЦАМТО, 24 августа. Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха в рамках МВТФ "Армия-2021" заключила с Минобороны России госконтракт на поставку партии двигателей НК-32 серии 02 для ракетоносцев Ту-160М на сумму 7,5 млрд. руб.

В течение двух лет заказчик получит восемь силовых установок.

Подписи под контрактом поставили заместитель министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко и генеральный директор Объединенной двигателестроительной корпорации Александр Артюхов.

Согласно контракту, моторы НК-32 серии 02 изготовит и поставит самарское предприятие "ОДК-Кузнецов".

Двигатель НК-32 серии 02 для Ту-160М является одним из основных продуктов в линейке "ОДК-Кузнецов". Поставки новых моторов начались в августе 2020 года.

Проект по выпуску новых двигателей НК-32 серии 02 и перспективные планы по созданию, а затем серийному производству нового изделия большой мощности повлекли за собой техперевооружение и модернизацию производственной базы "ОДК-Кузнецов". В настоящее время на предприятии ведется 22 объекта строительства и реконструкции общей площадью 125 тыс. кв.м. Общая сумма инвестиций составит около 40 млрд. руб. В "ОДК-Кузнецов" поступило 230 ед. нового высокопроизводительного оборудования, до конца 2022 года поступит еще 125 ед.

Справочно:

Турбореактивный двухконтурный трехвальный авиационный двигатель НК-32 серии 02 предназначен для использования на модернизированном сверхзвуковом бомбардировщике Ту-160М. Является самым мощным в мире двигателем с форсажной камерой. В двигателе НК-32 серии 02 реализованы мероприятия по повышению надежности изделия и технологичности конструкции в соответствии с требованиями серийного производства.

Двигатель НК-32 серии 02 создан полностью из российских материалов и комплектующих.

По итогам 2020 года НК-32 серии 02 вошел в список наиболее значимых мировых достижений в сфере двигателестроения, составленным ведущим профильным журналом Aviation Week & Space Technology.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОДК".