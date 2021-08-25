Войти
ЦАМТО

АО "ОДК" поставит Минобороны РФ восемь двигателей для Ту-160М

673
0
0
НК-32 – уникальный турбореактивный двухконтурный двигатель.
НК-32 – уникальный турбореактивный двухконтурный двигатель.

ЦАМТО, 24 августа. Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха в рамках МВТФ "Армия-2021" заключила с Минобороны России госконтракт на поставку партии двигателей НК-32 серии 02 для ракетоносцев Ту-160М на сумму 7,5 млрд. руб.

В течение двух лет заказчик получит восемь силовых установок.

Подписи под контрактом поставили заместитель министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко и генеральный директор Объединенной двигателестроительной корпорации Александр Артюхов.

Согласно контракту, моторы НК-32 серии 02 изготовит и поставит самарское предприятие "ОДК-Кузнецов".

Двигатель НК-32 серии 02 для Ту-160М является одним из основных продуктов в линейке "ОДК-Кузнецов". Поставки новых моторов начались в августе 2020 года.

Проект по выпуску новых двигателей НК-32 серии 02 и перспективные планы по созданию, а затем серийному производству нового изделия большой мощности повлекли за собой техперевооружение и модернизацию производственной базы "ОДК-Кузнецов". В настоящее время на предприятии ведется 22 объекта строительства и реконструкции общей площадью 125 тыс. кв.м. Общая сумма инвестиций составит около 40 млрд. руб. В "ОДК-Кузнецов" поступило 230 ед. нового высокопроизводительного оборудования, до конца 2022 года поступит еще 125 ед.

Справочно:

Турбореактивный двухконтурный трехвальный авиационный двигатель НК-32 серии 02 предназначен для использования на модернизированном сверхзвуковом бомбардировщике Ту-160М. Является самым мощным в мире двигателем с форсажной камерой. В двигателе НК-32 серии 02 реализованы мероприятия по повышению надежности изделия и технологичности конструкции в соответствии с требованиями серийного производства.

Двигатель НК-32 серии 02 создан полностью из российских материалов и комплектующих.

По итогам 2020 года НК-32 серии 02 вошел в список наиболее значимых мировых достижений в сфере двигателестроения, составленным ведущим профильным журналом Aviation Week & Space Technology.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОДК".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
НК-32
Ту-160
Компании
Минoбороны РФ
ОДК УК
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
2020-й год
АРМИ-20XX
Похожие новости
26.08.2021
Контракты Министерства обороны России на форуме «Армия-2021»
25.08.2021
Гиперзвуковые ракеты и боевые роботы. Что Минобороны заказало на форуме "Армия-2021"
25.12.2020
Двигатели «ОДК-Кузнецов» признаны мировым достижением
31.08.2020
Оружейные контракты на 1,16 трлн рублей. Какую технику купило Минобороны на "Армии-2020"
13.02.2020
Выполнение Государственного оборонного заказа на ПАО "Кузнецов"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.08 23:23
  • 1
Черноморский патруль: «Виктор Великий» отправится в Севастополь
  • 25.08 20:16
  • 1
Жизнь за пиар
  • 25.08 19:47
  • 9
«Метеор» на воздушном ринге
  • 25.08 19:06
  • 9
Крылья для УДК
  • 25.08 14:29
  • 237
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 25.08 13:13
  • 2
Начал работу Видеодневник инноваций форума "Армия-2021"
  • 25.08 13:12
  • 1
Гиперзвуковые ракеты и боевые роботы. Что Минобороны заказало на форуме "Армия-2021"
  • 25.08 13:12
  • 1
«От всего советского Украина отказалась, а своего не появилось"
  • 25.08 12:17
  • 2258
Как насчёт юмористического раздела?
  • 25.08 11:39
  • 29
Российская «Молния» заставит американскую ПВО «захлебнуться»
  • 25.08 09:42
  • 124
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 25.08 09:40
  • 3
У ВСУ нет денег на зарплаты военным летчикам
  • 25.08 08:53
  • 346
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 25.08 07:25
  • 1
Россия не даст себя втянуть в конфликт в Афганистане - Путин
  • 25.08 00:50
  • 47
Ил-112В впервые совершил перелет в Жуковский