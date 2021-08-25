На форуме "Армия-2021" подписаны контракты на модернизацию самолетов Ту-95МС и МиГ-31

ЦАМТО, 24 августа. В рамках МВТФ "Армия-2021" подписаны контракты на модернизацию самолетов Ту-95МС и МиГ-31 между Минобороны РФ и предприятиями ПАО "ОАК" (входит в Госкорпорацию Ростех).

Государственный контракт на глубокую модернизацию стратегических ракетоносцев Ту-95МС до уровня Ту-95МСМ подписан заместителем министра обороны РФ Алексеем Криворучко и управляющим директором ПАО "Туполев" Вадимом Королевым.

Работы по глубокой модернизации Ту-95МС ведутся совместно ПАО "Туполев" и ПАО "ТАНТК им. Г.М.Бериева".

В рамках глубокой модернизации на Ту-95МС устанавливаются современные комплексы и системы бортового радиоэлектронного и общесамолетного оборудования, что существенно повышает показатели эффективности авиационного комплекса при применении по назначению.

Ту-95МСМ – новая модификация самого скоростного в мире турбовинтового самолета-ракетоносца Ту-95МС.

Два государственных контракта подписаны между Минобороны России и РСК "МиГ". Один из них – на ремонт с модернизацией истребителей-перехватчиков МиГ-31К, носителей гиперзвуковых ракет "Кинжал". Другой – очередной госконтракт на ремонт самолетов МиГ-31 с модернизацией до уровня МиГ-31БМ.

Подписи под документами поставили замминистра обороны РФ Алексей Криворучко и управляющий директор Корпорации "МиГ" Андрей Герасимчук. МиГ-31 – первая боевая машина четвертого поколения, созданная для использования в системе ПВО страны. Единственным заводом, производящим их серийно, является нижегородский авиационный завод "Сокол" РСК "МиГ".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".