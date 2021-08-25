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Российская газета

Внедорожник "Стрела" получит "автомат" и семиместную версию

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Источник изображения: rg.ru

Представленный на форуме "Армия-2021" внедорожник "Стрела КБМ ВПК" был создан силами студентов и выпускников МГТУ им. Н.Э. Баумана совместно со специалистами "Военно-промышленной компании". В перспективе гражданская "Стрела" может получить семиместную версию и "автомат", рассказал руководитель расчетного отдела Конструкторского бюро молодежи МГТУ им. Баумана Никита Ложкин в беседе с "РГ".

Одной из главных особенностей нового внедорожника стало широкое использование узлов и агрегатов от автомобиля ГАЗель Next.

"Мы взяли основные и самые дорогостоящие элементы - это двигатель, трансмиссия, элементы подвески, рама. Они использовались при создании макета автомобиля. Также был заимствован ряд деталей кабины", -заявил Никита Ложкин.

По его словам, "Стрела КБМ ВПК" - это в первую очередь гражданский автомобиль. Представленный на форуме вариант оснащен съемным верхом - заднюю часть кузова можно сделать полностью открытой. В будущем возможно появление других версий автомобиля - пикапа и полноценного SUV.

"Максимально использованы стандартные элементы интерьера от ГАЗели Next: торпедо, рулевое колесо, подушки безопасности, электроборудование. Функционально "Стрела КБМ ВПК" на сегодняшний день полностью повторяет базовый автомобиль", - отметил представитель разработчика.

В настоящий момент внедорожник использует дизельный двигатель Р-4 Cummins ISF2.8. В то же время возможно применение отечественных силовых агрегатов. Коробка передач механическая, 6-ступенчатая.

В будущем планируется использовать новую платформу NN, которая позволит создать полноценный полноприводный автомобиль с полностью независимой подвеской. Планируется, что "Стрелу" можно будет оснащать как механической, так и роботизированной коробкой передач.

Уже сейчас предусмотрены различные варианты конфигурации салона, в том числе вариант на семь человек. В пятиместном исполнении "Стрела" может похвастаться просторным багажником.

По мнению разработчиков, машина может интересна не только простым гражданам, но и лесничествам, рыбнадзору и другим ведомствам, сотрудникам которых часто приходится преодолевать большие расстояния в условиях бездорожья. Кроме того, просторный внедорожник может также найти применение в правоохранительных органах.


Илья Максимов Видео: Алексей Петров

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Cummins
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