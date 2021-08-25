"Промобот" представил человекоподобного робота Robo-C, который сможет заменить солдат на КПП

Упакованный для транспортировки робот Robo-C в цехе компании по производству роботов "Промобот" в Перми.

ПЕРМЬ, 24 авг - РИА Новости. Человекоподобный робот, который сможет заменить солдатов на КПП, представлен на форуме "Армия-2021", сообщили РИА Новости в компании "Промобот".

"На форуме "Армия России" представлен человекоподобный робот robo-c, который сможет заменить сотрудников на КПП. Он может общаться с людьми, отвечать на вопросы, интегрироваться со сторонними системами и сервисами, сканировать пропуска и документы", - сообщили в компании.

Уточняется, что дроид robo-c может иметь внешность любого человека. На него установлена силиконовая кожа, подвижные глаза, вычислительный блок, оснащенный камерой и микрофоном, с их помощью робот выполняет взаимодействие с собеседниками. Он имеет активную мимику с более 600 движениями лица, подвижные шею и туловище.

По словам разработчиков, робот robo-c может заменить или дополнить работников в скучных и монотонных операциях, таких как выдача пропусков, консультирование, администрирование.

"Интерес к разработке проявили посетители выставки, в том числе представители министерства обороны, поскольку робот может быть полезен на КПП и военных объектах. Человекоподобные роботы - это технологии сегодняшнего дня, они проникают в большое количество индустрий, наша компания является ведущим разработчиком данных технологий в России", - добавили в компании.

Компания "Промобот" основана в 2015 году в Перми. Промоботы трудятся в 43 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя "живых" сотрудников. Их можно встретить в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ, аэропорту Балтимор-Вашингтон, Дубай-Молле. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.

Форум "Армия-2021" проходит с 22 по 28 августа в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооружённых сил Российской Федерации "Патриот", на аэродроме Кубинка и полигоне "Алабино", а также во всех военных округах и на Северном флоте. В рамках мероприятий предусмотрены выставочные экспозиции, демонстрационные и научно-деловые программы.