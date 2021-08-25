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ТАСС

Десантно-штурмовой полк сформируют в Крыму к 1 декабря

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Военнослужащие на учениях ВДВ на полигоне Опук в Крыму
Военнослужащие на учениях ВДВ на полигоне Опук в Крыму.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба ВДВ/Игорь Руденко

Новая войсковая часть будет находиться в составе 7-й десантно-штурмовой дивизии

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Новый десантно-штурмовой полк будет сформирован в Крыму к 1 декабря. Об этом ТАСС сообщил во вторник командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Андрей Сердюков.

"Указ президента РФ о формировании полка подписан, есть исполнительная директива начальника Генерального штаба, в соответствии с ней (десантно-штурмовой) полк в Крыму будет сформирован к декабрю текущего года", - сказал он на полях Международного военно-технического форума "Армия-2021".

Новая войсковая часть будет находиться в составе 7-й десантно-штурмовой (горной) дивизии (Новороссийск). Ранее ВДВ в Крыму были представлены десантно-штурмовым батальоном, который периодически меняется по принципу ротации.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Сердюков Анатолий
Проекты
АРМИ-20XX
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