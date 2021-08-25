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ЦАМТО

"Вертолеты России" и ПСБ заключили договор о финансировании ААК "Прогресс" на сумму 40 млрд. рублей

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Вывеска одного из отделений "Промсвязьбанка" в Москве
Вывеска одного из отделений "Промсвязьбанка" в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

ЦАМТО, 24 августа. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) и Промсвязьбанк (ПСБ) в ходе МВТФ "Армия-2021" заключили кредитный договор о выделении ААК "Прогресс" порядка 40 млрд. руб. для финансового обеспечения выполнения контракта по гособоронзаказу, заключенного между предприятием и Минобороны РФ.

Кредитный договор был заключен на льготных условиях. Свои подписи под документом поставили генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский и председатель ПСБ Петр Фрадков.

"Контракт, заключенный нами с Министерством обороны Российской Федерации, предполагает отлагательные условия по финансированию. Для того, чтобы мы могли выпускать предусмотренные контрактом вертолеты Ка-52М уже сейчас, совместно с Промсвязьбанком была разработана схема обеспечения ААК "Прогресс" льготным финансированием", – отметил Андрей Богинский.

"Поддержка стратегических проектов ОПК и ГОЗ – один из приоритетов деятельности ПСБ. Подписанный с холдингом "Вертолеты России" кредитный договор станет залогом бесперебойного выполнения предприятием гособоронзаказа, а льготные условия предоставления средств позволят ААК "Прогресс" максимально эффективно выполнить свои обязательства перед госзаказчиком", – прокомментировал договор Петр Фрадков.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте "АО "Вертолеты России".

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
Продукция
Ка-52
Компании
Вертолеты России
Минoбороны РФ
Прогресс Сазыкина
Проекты
АРМИ-20XX
Гособоронзаказ
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