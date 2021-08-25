Беспилотники для тушения пожаров показали на форуме "Армия-2021"

После официального открытия, прошедшего в понедельник 23 августа, в парке "Патриот" начались многочисленные переговоры между заказчиками и производителями военной техники, встречи с иностранными делегациями, различные форумы и круглые столы. И, конечно, продолжилась демонстрация новинок. Презентованы не только боевые стреляющие системы, но и техника не совсем военного назначения.

В частности, беспилотники, способные обнаруживать и тушить лесные пожары в самой ранней стадии. Это уже хорошо известный "Орион" и беспилотный вертолет БВС-ВТ450. Они смогут совместно тушить пожары и предотвращать их распространение. Об этом заместителю председателя правительства РФ Юрию Борисову рассказал гендиректор предприятия "Кронштадт", на котором разработаны и выпускаются беспилотные летательные аппараты, Сергей Богатиков.

По его словам, сейчас создается целая линейка вертолетов от 350 кг взлетной массы до 1,5 тонн. Идут работы над одновременным использованием вертолетов и БЛА "Орион" с одного пункта. Идея в том, что "Орион" производит разведку местности на больших территориях, определяет очаги пожара, а вертолет выполняет операцию по тушению локальных очагов.

Новая схема работы беспилотников позволит увидеть зарождающийся пожар, зафиксировать и локализовать его, не допустив распространения.

Долгое время в войска не мог пробиться двухзвенный вездеход Д-30. А сейчас это одна из самых востребованных машин, особенно в арктической зоне. Вездеходы используются как транспортные и как шасси для комплексов ПВО "Тор-М2ДТ" и "Панцирь-СА". На базе двухзвенных вездеходов стали изготавливать полевые кухни КА-250/30ПМ, именно для Арктики. На форуме "Армия-2021" их демонстрировали впервые.

Кухня на гусеничном ходу оборудована современными печами, в которых при необходимости можно подогреть полуфабрикаты, испечь пирожки или хлеб. Еще имеются три больших котла, которые используют для одновременного приготовления супов, каш, других вторых блюд, а также горячих напитков. Есть удобный стол для замешивания теста, нарезки ингредиентов для блюд, овощей или фруктов. Все оборудование кухни сделано из нержавеющей стали. Обслуживают ее всего четыре человека, которые накормят в суровых полевых условиях северных широт 250 военнослужащих. Кстати, кухни-вездеходы можно использовать для питания не только военных, но и гражданских, работающих в отдаленных северных районах.

Кроме того, в ходе форума "Армия-2020" сегодня были заключены первые крупные контракты с основным заказчиком - Минобороны России. Ранее военные сообщали, что намерены подписать контрактов на 500 миллиардов рублей.

Сергей Птичкин