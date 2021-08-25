Гиперзвуковые ракеты и боевые роботы. Что Минобороны заказало на форуме "Армия-2021"

Представители Минобороны России подписали 24 августа на военно-техническом форуме "Армия-2021" в Подмосковье целый ряд контрактов на поставку оружия - от гиперзвуковых ракет до ударных беспилотников и боевых роботов.

По словам замминистра обороны Алексея Криворучко, всего военные подписали более 40 контрактов общим объемом свыше 500 млрд рублей. Это заметно скромнее, чем год назад, когда министерство заказало оружия на 1,16 трлн рублей, но по итогам выполнения всех соглашений вооруженные силы пополнят более 1,3 тыс. единиц техники.

ТАСС собрал главное из того, что получат российские военные в ближайшие годы.

Роботы и беспилотники

Тяжелый штурмовой робототехнический комплекс "Штурм" от Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (входит в состав "Уралвагонзавода"), основанный, по данным открытых источников, на платформе танка Т-72. Пока речь идет об опытном образце.

Комплексы "Уран-14", предназначенные для борьбы с пожарами. Это продолжение линейки роботов "Уран-6" и "Уран-9". Робототехнические комплексы "Уран-14" , "Уран-9" и "Уран-6" Источник изображения: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Комплекс с ударными беспилотниками среднего класса "Иноходец-РУ" - машины этого типа были опробованы в ходе боевых действий в Сирии, а также разведывательные аппараты "Форпост-Р".

Беспилотные вертолеты "Платформа" и "Термит".

Гиперзвук и авиация

Новые партии гиперзвуковых ракет "Кинжал" (для Воздушно-космических сил России) и "Циркон" (для Военно-морского флота). Кроме того, заказана модернизация самолетов МиГ-31К, которые являются носителями "Кинжала", и модернизация очередной партии перехватчиков МиГ-31 до уровня МиГ-31БМ.

30 ударных вертолетов Ка-52М - модернизированной версии Ка-52 "Аллигатор". От базовой машины новинка отличается радиолокационным комплексом с активной фазированной антенной решеткой и вооружением, унифицированным с другим новейшим ударным вертолетом Ми-28НМ. Поставки ожидаются в 2022-2023 годах. Стратегические бомбардировщики Ту-95МСМ Источник изображения: © Татьяна Белякова/ТАСС

Модернизированные стратегические бомбардировщики Ту-95МСМ. На строевые машины установят новые системы управления и радиолокации, пилотажно-навигационное оборудование и комплекс связи. Сколько самолетов пройдут модернизацию, не уточняется.

Восемь двигателей НК-32 второй серии для стратегических бомбардировщиков Ту-160М до 2024 года. Этого хватит для оснащения двух машин.

Бронетехника и автоматы

Самоходные артиллерийские установки "Коалиция-СВ" с орудием калибра 152 мм на платформе танка Т-90. Эта техника предназначена для уничтожения наземных целей на дальности до 70 км. САУ "Коалиция-СВ" Источник изображения: © Сергей Фадеичев/ТАСС

Боевые машины тяжелой огнеметной системы ТОС-2 "Тосочка", представленной на параде Победы в Москве в 2020 году.

Танки Т-90М "Прорыв", которые являются последней на данный момент модификацией Т-90, отличающейся в том числе новой башней и более мощным двигателем. Часть уже имеющихся в строю машин будет модернизирована до уровня Т-90М.

Зенитные управляемые ракеты 9М333, которыми оснащаются комплексы "Стрела-10". Они были представлены концерном "Калашников" на форуме "Армия-2020". Зенитные управляемые ракеты 9М333 ЗРК "Стрела-10" Источник изображения: © Антон Новодережкин/ТАСС

Автоматы АК-12 калибра 5,45 мм, впервые продемонстрированные на параде Победы в 2019 году. Ранее "Калашников" сообщал о планах в 2019-2021 годах поставить военным 112,5 тыс. таких автоматов.

Российский флот