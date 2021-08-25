Войти
ТАСС

Гиперзвуковые ракеты и боевые роботы. Что Минобороны заказало на форуме "Армия-2021"

1452
1
0
Истребитель МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал"
Истребитель МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Представители Минобороны России подписали 24 августа на военно-техническом форуме "Армия-2021" в Подмосковье целый ряд контрактов на поставку оружия - от гиперзвуковых ракет до ударных беспилотников и боевых роботов.

По словам замминистра обороны Алексея Криворучко, всего военные подписали более 40 контрактов общим объемом свыше 500 млрд рублей. Это заметно скромнее, чем год назад, когда министерство заказало оружия на 1,16 трлн рублей, но по итогам выполнения всех соглашений вооруженные силы пополнят более 1,3 тыс. единиц техники.

ТАСС собрал главное из того, что получат российские военные в ближайшие годы.

Роботы и беспилотники

  • Тяжелый штурмовой робототехнический комплекс "Штурм" от Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (входит в состав "Уралвагонзавода"), основанный, по данным открытых источников, на платформе танка Т-72. Пока речь идет об опытном образце.
  • Комплексы "Уран-14", предназначенные для борьбы с пожарами. Это продолжение линейки роботов "Уран-6" и "Уран-9".

    Робототехнические комплексы "Уран-14" , "Уран-9" и "Уран-6"

    Источник изображения: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

  • Комплекс с ударными беспилотниками среднего класса "Иноходец-РУ" - машины этого типа были опробованы в ходе боевых действий в Сирии, а также разведывательные аппараты "Форпост-Р".
  • Беспилотные вертолеты "Платформа" и "Термит".

Гиперзвук и авиация

  • Новые партии гиперзвуковых ракет "Кинжал" (для Воздушно-космических сил России) и "Циркон" (для Военно-морского флота). Кроме того, заказана модернизация самолетов МиГ-31К, которые являются носителями "Кинжала", и модернизация очередной партии перехватчиков МиГ-31 до уровня МиГ-31БМ.
  • 30 ударных вертолетов Ка-52М - модернизированной версии Ка-52 "Аллигатор". От базовой машины новинка отличается радиолокационным комплексом с активной фазированной антенной решеткой и вооружением, унифицированным с другим новейшим ударным вертолетом Ми-28НМ. Поставки ожидаются в 2022-2023 годах.

    Стратегические бомбардировщики Ту-95МСМ

    Источник изображения: © Татьяна Белякова/ТАСС

  • Модернизированные стратегические бомбардировщики Ту-95МСМ. На строевые машины установят новые системы управления и радиолокации, пилотажно-навигационное оборудование и комплекс связи. Сколько самолетов пройдут модернизацию, не уточняется.
  • Восемь двигателей НК-32 второй серии для стратегических бомбардировщиков Ту-160М до 2024 года. Этого хватит для оснащения двух машин.

Бронетехника и автоматы

  • Самоходные артиллерийские установки "Коалиция-СВ" с орудием калибра 152 мм на платформе танка Т-90. Эта техника предназначена для уничтожения наземных целей на дальности до 70 км.

    САУ "Коалиция-СВ"

    Источник изображения: © Сергей Фадеичев/ТАСС

  • Боевые машины тяжелой огнеметной системы ТОС-2 "Тосочка", представленной на параде Победы в Москве в 2020 году.
  • Танки Т-90М "Прорыв", которые являются последней на данный момент модификацией Т-90, отличающейся в том числе новой башней и более мощным двигателем. Часть уже имеющихся в строю машин будет модернизирована до уровня Т-90М.
  • Зенитные управляемые ракеты 9М333, которыми оснащаются комплексы "Стрела-10". Они были представлены концерном "Калашников" на форуме "Армия-2020".

    Зенитные управляемые ракеты 9М333 ЗРК "Стрела-10"

    Источник изображения: © Антон Новодережкин/ТАСС

  • Автоматы АК-12 калибра 5,45 мм, впервые продемонстрированные на параде Победы в 2019 году. Ранее "Калашников" сообщал о планах в 2019-2021 годах поставить военным 112,5 тыс. таких автоматов.

Российский флот

  • Средние разведывательные корабли от Зеленодольского завода имени А. М. Горького и еще один базовый тральщик проекта 12700 "Александрит" от Средне-Невского судостроительного завода.
  • В понедельник для ВМФ России начали строить сразу четыре подводные лодки: две стратегические атомные субмарины проекта 955А "Борей-А" "Дмитрий Донской" и "Князь Потемкин" и две дизель-электрические проекта 636.3 "Варшавянка" "Можайск" и "Якутск". Кроме того, на Амурском судостроительном заводе заложили корветы проектов 20380 и 20385 "Грозный" и "Буйный".
  • Помимо гиперзвуковых "Цирконов" российский флот получит очередную партию дозвуковых крылатых ракет "Калибр", успешно применявшихся во время операции в Сирии.
Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
Сирия
Продукция
2С36 Коалиция-СВ
АК-12
Дмитрий Донской
Ка-52
Кинжал БР
Ми-28Н
МиГ-31
МиГ-31БМ
НК-32
Система поражения "Ратник"
Стрела-10
Т-72
Т-90 "Владимир"
Ту-160
Ту-95
Уран-6
Уран-9
Циркон-С 3М22
Штурм
Компании
АСЗ
ЗДЗ Горького
КБТМ Омск
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
СНСЗ
УКБТМ
Уралвагонзавод
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
2020-й год
20385
636.3
877 Палтус
955 Борей
АРМИ-20XX
АФАР
БПЛА
ГЗЛА
Калибр КР
пр. 12700
Робот
РТК
Похожие новости
26.08.2021
Контракты Министерства обороны России на форуме «Армия-2021»
30.12.2020
Какое оружие получила российская армия в 2020 году
31.12.2019
А.Криворучко в интервью "Красной звезде" рассказал об итогах перевооружения ВС РФ в 2019 году и планах на перспективу
30.12.2019
Интервью заместителя министра обороны России Алексея Криворучко о развитии системы вооружения
25.12.2019
"Вооружение — не игра в шахматы". Какую технику армия России получила в 2019 году
1 комментарий
№1
Удалено / Спам
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.08 23:23
  • 1
Черноморский патруль: «Виктор Великий» отправится в Севастополь
  • 25.08 20:16
  • 1
Жизнь за пиар
  • 25.08 19:47
  • 9
«Метеор» на воздушном ринге
  • 25.08 19:06
  • 9
Крылья для УДК
  • 25.08 14:29
  • 237
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 25.08 13:13
  • 2
Начал работу Видеодневник инноваций форума "Армия-2021"
  • 25.08 13:12
  • 1
Гиперзвуковые ракеты и боевые роботы. Что Минобороны заказало на форуме "Армия-2021"
  • 25.08 13:12
  • 1
«От всего советского Украина отказалась, а своего не появилось"
  • 25.08 12:17
  • 2258
Как насчёт юмористического раздела?
  • 25.08 11:39
  • 29
Российская «Молния» заставит американскую ПВО «захлебнуться»
  • 25.08 09:42
  • 124
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 25.08 09:40
  • 3
У ВСУ нет денег на зарплаты военным летчикам
  • 25.08 08:53
  • 346
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 25.08 07:25
  • 1
Россия не даст себя втянуть в конфликт в Афганистане - Путин
  • 25.08 00:50
  • 47
Ил-112В впервые совершил перелет в Жуковский