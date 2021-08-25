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ТАСС

Минобороны подписало на "Армии-2021" контракт на поставку крылатых ракет "Калибр"

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Запуск ракет "Калибр" по целям террористов в Сирии
Запуск ракет "Калибр" по целям террористов в Сирии.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

В ведомстве не уточнили детали контракта

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Министерство обороны РФ в рамках форума "Армия-2021" заключило очередной контракт на поставку крылатых ракет "Калибр", сообщили журналистам в военном ведомстве.

"Подписан контракт на поставку крылатой ракеты большой дальности морского базирования 3М-14", - сказали в ведомстве, не уточняя детали.

Дальность стрельбы крылатой ракетой 3М-14 из состава комплекса "Калибр", летящей на дозвуковой скорости, составляет до 2 500 км. Для надводных кораблей разработан вариант комплекса "Калибр-НК", для подлодок - "Калибр-ПЛ". "Калибром", в частности, вооружаются российские фрегаты проекта 22350, корветы проекта 21631 "Буян-М", многоцелевые атомные подлодки проекта 885 типа "Ясень", неатомные субмарины проектов 877 и 636.3 и другие корабли.

Максимальная масса боевой части стоящих на вооружении "Калибров", по некоторым данным, достигает 500 кг. Эти ракеты применялись российскими боевыми кораблями и подлодками для ударов по объектам террористов в Сирии.

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
3М-54
Club-N
Club-S
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
21631 Буян-М
22350
636.3
877 Палтус
885 Ясень
АРМИ-20XX
Калибр КР
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