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ТАСС

Спутник "Бион-М" номер 2 может быть запущен на ракете "Союз-5"

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Ракета-носитель "Союз-2.1б"
Ракета-носитель "Союз-2.1б".
Источник изображения: © Минобороны РФ/ТАСС, архив

Ранее предполагалось, что аппарат будет запущен на ракете-носителе "Союз-2.1б"

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Ракета-носитель для запуска биологического спутника "Бион-М" номер 2 может быть изменена на "Союз-5". Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021".

"Есть смысл подумать над тем, чтобы, может быть, средством выведения стал наш новый носитель "Союз-5", чтобы не отправлять его с испытательной болванкой, а сделать полезную нагрузку", - отметил Рогозин.

Это позволит испытать поля падения и ракету не с макетом, а сразу с полезной нагрузкой. Пока этот вопрос будет обсуждаться, добавил глава Роскосмоса.

Ранее предполагалось, что аппарат будет запущен на ракете-носителе "Союз-2.1б".

"Бион" - серия отечественных космических аппаратов для биологических исследований. В частности, ученых интересует воздействие на живые организмы радиации и невесомости. Основным объектом исследований в рамках проектов "Бион-М" являются мыши. Также с помощью аппарата на орбиту должны отправиться мухи, растения и микроорганизмы. Первый подобный аппарат под названием "Космос-605" был запущен в 1973 году. В 2013 году на орбиту был выведен первый спутник из серии "Бион-М". Тогда в космосе побывали мыши, монгольские песчанки, гекконы, улитки, растения и колонии различных микроорганизмов.

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Рогозин Дмитрий
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