Россия: мы обеспокоены перспективами увеличения военного присутствия США в Польше (Interia, Польша)

Россию тревожат перспективы увеличения военного присутствия США в Польше, заявила Мария Захарова. Москву беспокоит, что НАТО проводит «провокационные маневры» у российских границ. У поляков есть свое объяснение происходящему: «Если бы Путин не мутил воду, войск НАТО в Польше не было бы».

Москву тревожат "перспективы роста американского военного присутствия в Польше", - заявила в четверг на еженедельном брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Планируется существенное увеличение общей численности военнослужащих США в дополнение к уже дислоцированным 4 500 военным, - заявила она. - Создаваемая инфраструктура позволит в сжатые сроки нарастить группировку американских войск в этой стране до 20 000 человек".

Эту тему Захарова развивать не стала, но выдвинула обвинения в адрес Североатлантического альянса, упрекнув его в проведении военных маневров у российских границ. "Даже на фоне пандемии альянс проводит учения на восточном фланге, в том числе по сценарию противодействия, как они говорят, сопоставимому противнику", - обратила внимание Захарова, подчеркнув, что под этим Запад подразумевает Россию. "Мы считаем такие маневры провокационными, а в нынешних условиях как минимум недальновидными", - отметила она.

Комментарии польских читателей

Pobożny arab

Россия такая мощная в экономическом и военном плане держава, а боится нескольких тысяч военных. Стыдно, господин Путин! Или это признак слабости?

Karol PiS

А то, что вы вместе с Белоруссией регулярно проводите учения "Запад" у польских границ, - это ничего? Они не провокационные и в современной ситуации не такие недальновидные? Русские, запишите на магнитофон свои слова и включайте сами себе, ведь вы занимаетесь тем же самым.

Ja

Кто это начал? В 2009 году в Польше не было никаких иностранных войск, в восточной части страны не дислоцировались даже наши подразделения, но россияне на своих полигонах отрабатывали удары по польским стратегическим объектам.

Misza1980

Я не понимаю, что ей не нравится. Ведь россияне сами по случаю проведения российских учений писали, что каждый имеет право проводить маневры и возводить то, что ему хочется.

Leming

Она так говорит только для вида. Я думаю, россияне рады этой экспансии янки, ведь она позволяет уговаривать перепуганного Лукашенко разрешить построить российские базы у белорусско-польской границы.

Ustszt

Возможно, и не было бы поводов для беспокойства, если бы Россия не превратила Калининградскую область в военную базу. А сейчас она еще хочет, чтобы персонал этой базы имел свободный доступ в Польшу под видом "малого приграничного движения".

Ojciec

Поэтому Польше следует вооружаться. При таком соседе (Калининград) иного выхода нет. Если бы Путин не мутил воду, войск НАТО в Польше бы не было. Как еще назвать масштабные российские маневры, как не попыткой нас запугать?

RyszardB

А я обеспокоен тем, что Путин и Лукашенко с неизвестными намерениями привозят "иммигрантов" и забрасывают их в Европу.

Olo

А откуда у них информация об увеличении американского контингента в Польше? Скорее, можно ожидать его сокращения. Может, они посылают сигнал дедушке Байдену, чтобы об этом напомнить?

Okrutny

Госпожа Захарова, для беспокойства нет абсолютно никаких причин. Американские войска находятся здесь, чтобы следить за тем, как из Польши вытягивают деньги. Кроме того, американцы временно не проводят никаких крупных операций, нужно чем-то занять военных, вот они и устраивают учения, тем более что Польша им хорошо платит.

alfons

Если американцы будут спасаться бегством, как сейчас из Афганистана, то чего эти русские боятся, что их не догонят?

alein3

Нет смысла беспокоиться, нужно начать бояться… Наши безумцы наверняка доведут дело до войны с Россией.