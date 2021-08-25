Войти
ТАСС

"Туполев" модернизирует для Минобороны ракетоносцы Ту-95МС до уровня Ту-95МСМ

657
0
0
Первый образец модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-95МСМ (бортовой номер "21 красный", собственное название "Самара", регистрационный номер RF-94121) в первом полете после проведения модернизации на ПАО "Таганрогский авиационный научно-т
Первый образец модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-95МСМ (бортовой номер "21 красный", собственное название "Самара", регистрационный номер RF-94121) в первом полете после проведения модернизации на ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева". Таганрог, 22.08.2020.
Источник изображения: ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева"

В результате модернизации у ракетоносцев существенно возрастут точность навигации и показатели надежности, будет продлен срок эксплуатации авиационного комплекса, улучшены взлетно-посадочные характеристики

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Минобороны РФ подписало с ПАО "Туполев" контракт на модернизацию Ту-95МС до уровня Ту-95МСМ. Об этом сообщили журналистам во вторник в военном ведомстве.

"В ходе Международного военно-технического форума "Армия-2021" подписан государственный контракт на модернизацию стратегических ракетоносцев Ту-95МС в вариант Ту-95МСМ", - сказали в Минобороны.

Документ подписали заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко и управляющий директор "Туполева" Вадим Королев.

В результате модернизации у ракетоносцев существенно возрастут точность навигации и показатели надежности, будет продлен срок эксплуатации авиационного комплекса, улучшены взлетно-посадочные характеристики. На самолет установят новые системы управления вооружением, управления самолетом, пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, радиолокационную станцию, средства объективного контроля.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ту-95
Компании
Минoбороны РФ
Туполев
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
АРМИ-20XX
Похожие новости
26.08.2021
Минобороны заключило на форуме "Армия-2021" госконтракты на сумму свыше 500 млрд. руб.
26.08.2021
Контракты Министерства обороны России на форуме «Армия-2021»
25.08.2021
На форуме "Армия-2021" подписаны контракты на модернизацию самолетов Ту-95МС и МиГ-31
03.02.2020
Алексей Криворучко о реализации Государственных программ вооружения
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.08 23:23
  • 1
Черноморский патруль: «Виктор Великий» отправится в Севастополь
  • 25.08 20:16
  • 1
Жизнь за пиар
  • 25.08 19:47
  • 9
«Метеор» на воздушном ринге
  • 25.08 19:06
  • 9
Крылья для УДК
  • 25.08 14:29
  • 237
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 25.08 13:13
  • 2
Начал работу Видеодневник инноваций форума "Армия-2021"
  • 25.08 13:12
  • 1
Гиперзвуковые ракеты и боевые роботы. Что Минобороны заказало на форуме "Армия-2021"
  • 25.08 13:12
  • 1
«От всего советского Украина отказалась, а своего не появилось"
  • 25.08 12:17
  • 2258
Как насчёт юмористического раздела?
  • 25.08 11:39
  • 29
Российская «Молния» заставит американскую ПВО «захлебнуться»
  • 25.08 09:42
  • 124
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 25.08 09:40
  • 3
У ВСУ нет денег на зарплаты военным летчикам
  • 25.08 08:53
  • 346
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 25.08 07:25
  • 1
Россия не даст себя втянуть в конфликт в Афганистане - Путин
  • 25.08 00:50
  • 47
Ил-112В впервые совершил перелет в Жуковский