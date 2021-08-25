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ТАСС

"Алмаз-Антей" поставит Минобороны 20 новейших радиостанций стратегического управления

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Концерн "Алмаз-Антей"
Концерн "Алмаз-Антей".
Источник изображения: © Александр Рюмин/ТАСС

Радиостанции будут поставлены Минобороны в ближайшие годы

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Новейшие цифровые радиостанции Р-416 ГМ для оперативно-стратегического управления войсками будут поставлены Минобороны в ближайшие годы. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей".

"24 августа 2021 года в рамках МВТФ "Армия-2021" состоялась торжественная церемония подписания государственного контракта между Минобороны России и АО "Завод радиотехнического оборудования" (АО "ЗРТО", входит в "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). Предметом заключенного соглашения является изготовление и поставка российскому военному ведомству более 20 комплектов цифровых радиорелейных станций Р-416 ГМ в 2022-2023 годы", - говорится в сообщении.

По информации компании, цифровая радиорелейная станция Р-416ГМ предназначена для организации полевой опорной транспортной сети связи в оперативно-стратегическом звене управления.

АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" - одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса. На предприятиях холдинга трудятся около 140 тысяч человек. Продукция концерна стоит на вооружении более чем в 50 странах мира.

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Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей
ЗРтО
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
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