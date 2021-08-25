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ТАСС

Собянин согласовал с Шойгу строительство новой очереди центра "Авангард"

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу и мэр Москвы Сергей Собянин
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и мэр Москвы Сергей Собянин.
Источник изображения: © Евгений Паулин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Планируется увеличить квоту для Москвы до 20 тыс. детей

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что согласовал с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу строительство новой очереди учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард".

"Мощности этого центра - 14 тыс. человек в год только для Москвы и 14 тыс. - для Московской области. Мы договорились с министром обороны построить еще одну очередь, таким образом увеличив квоту Москвы до 20 тысяч детей, это практически половина всех ребят, которые проходят ежегодные сборы. Дальше посмотрим, как развивать", - сказал Собянин на встрече с педагогами и директорами школ перед педагогическим советом. Он отметил, что в парке "Патриот", где расположен центр, организованы огромные возможности для учащихся, в том числе открыты полигоны и выставочные центры.

Собянин также добавил, что военно-патриотическое воспитание, как и воспитание в целом, "должно происходить на базе самой школы, и не только профильные педагоги, но и все педагоги должны им заниматься, это неотъемлемая часть учебного процесса". "Тем не менее какие-то общие городские проекты будут развиваться", - отметил он.

Кроме того, сообщил мэр, власти Москвы намерены проиндексировать подушевое финансирование для школ, оно будет изменено с 1 января. "Пока мы не планировали, бюджет не рассматривали, но я уже говорил, что мы будем индексировать, у нас есть все возможности заложить эту индексацию в бюджете на следующий год. Так что 1 января мы проиндексируем", - сказал Собянин.

Об учебно-методическом центре

В соответствии с федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе" учащиеся школ и колледжей должны получить начальные знания в области обороны, а юноши - ученики 10-х классов школ и студенты первых курсов колледжей - пройти 5-дневные учебные сборы по основам военной службы. Для их проведения правительством Москвы и правительством Московской области был создан совместный учебно-методический центр "Авангард".

Комплекс, занимающий 28,45 га территории парка "Патриот", был возведен за 372 дня: торжественная церемония закладки первого камня в основание центра состоялась 10 сентября 2019 года, а уже ровно через год - в сентябре 2020 он сдан в эксплуатацию.

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