Рогозин: первые прототипы спутников для программы "Сфера" будут созданы к концу 2022 года

РФ планирует запустить на орбиту более 600 спутников связи и дистанционного зондирования Земли в рамках программы "Сфера". Ее финансирование будет включать как бюджетные, так и внебюджетные источники. В состав частных инвесторов входят как операторы, так и инвестиционные компании, объем их вложений превысит 350 млрд рублей. О том, когда программа будет вновь внесена на рассмотрение в правительство, когда поступят первые средства на создание прототипов спутников "Сферы", об идее создания климатической группировки и будущем Российской орбитальной служебной станции (РОСС) в интервью ТАСС на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" рассказал гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

- Дмитрий Олегович, вы ранее говорили, что до июля планируете утвердить программу "Сфера". Направлена ли она в правительство?

- Она была направлена в правительство не менее двух раз. Сейчас она проходит очередное согласование, в том числе с учетом уточненных параметров. В целом она в высокой степени готовности и до конца этого месяца должна быть внесена в правительство еще раз. Я надеюсь, что мы ее все-таки в течение сентября-октября окончательно акцептуем. У нас есть вопросы с некоторыми нашими космическими аппаратами дистанционного зондирования Земли: у них заканчивается ресурс в 2023-2024 годах, поэтому надо немедленно открывать эту работу.

- Когда поступят первые средства на программу "Сфера"?

- Мы эти средства должны получить на днях. На эти средства мы планируем создать уже к концу следующего года прототипы первых космических аппаратов одной из орбитальных группировок и тем самым закрепить за Российской Федерацией частотный ресурс, который как раз истекает в конце 2022 года.

Фактически можно сказать, что программа "Сфера" уже началась, и Минфин начал ее финансирование формально даже до принятия программы. Это наш с ними компромисс. Я считаю, что это очень важно, потому что открывает шлюз для крайне необходимого для отрасли финансирования.

Без наших космических аппаратов мы ничего не увидим: ни пожары, ни проблемы, связанные с экологическим мониторингом, — ничего не будет. Поэтому сроки очень сжатые, и если мы сейчас не начнем, то у нас будет разрыв, потому что для создания космического аппарата тоже необходимо определенное время — не менее трех лет

- О каких средствах идет речь на первое время?

- На первых порах речь идет о 7 млрд рублей, которые должны быть реализованы для создания научно-технического задела, то есть не самой группировки, а именно прототипов группировки. И эти средства если еще не получены, то должны быть получены в ближайшие дни.

- Почему важно заниматься экологическим мониторингом из космоса?

- К экологическому мониторингу можно отнести, например, контроль за разливами нефти и нефтепродуктов, пожарами, восстановлением лесов. Я бы сузил понятие до одной конкретной задачи. Речь идет о реализации того, о чем говорил президент в своем выступлении на Санкт-Петербургском экономическом форуме. Он говорил о проблеме, которая может, по сути дела, развязать новую экономическую войну между странами - речь идет о так называемых углеродных единицах, о парниковых выбросах и так далее. Чтобы их замерить, во-первых, нужны международные стандарты, и самое главное - понимание о балансе между потреблением углекислого газа и его выбросами. Для этого необходима специальная аппаратура спектрального анализа на соответствующей орбитальной группировке.

Если говорить о метане, то речь должна вестись не только об индустриальных выбросах, но и природных: колоссальные метановые выбросы идут, например, от болотистой местности. Когда мы говорим про индустриальные выбросы, предприятие должно, с моей точки зрения, вкладываться не только в создание очистных сооружений на своем собственном предприятии, но и в определенные фонды поддержки экологии в стране в целом. Мы будем считать баланс страны в целом. То есть крупные металлургические предприятия, с моей точки зрения, - я хочу подчеркнуть, что с моей точки зрения, потому что решение должно принимать правительство - они должны делать взносы в экологические фонды, на средства которых будут восстановлены леса, погибшие после пожаров посевы и так далее. И вот тогда этот баланс вкладов этих предприятий, конечно, он будет положительный в их сторону, в их пользу.

Чтобы этот баланс полностью восстановить и иметь объективный контроль, необходимо сформировать орбитальную группировку, которая будет располагать необходимыми датчиками, приборами спектрального анализа, определяющими метановые выбросы, углеродные выбросы, "поставки" кислорода от колоссальных сибирских лесов, от нашей тайги и так далее. Мы иногда говорим о том, что "легкими" мира являются Россия, Канада и Бразилия. Но если посмотреть внимательно, то и в Канаде, и в Бразилии есть колоссальное количество болот, которые источают гигантское количество метана. Поэтому на самом деле, с моей точки зрения, реальными "легкими" всего мира является именно Россия. Именно поэтому мы так тяжело, драматично в Роскосмосе переживаем из-за пожаров в Якутии и делаем все возможное, чтобы поставлять им полноценную объективную информацию из космоса - для МЧС, для региональных властей для обеспечения реакции на эти события.

- Принято ли решение по климатической группировке: будет ли это отдельная группировка или аппаратура на уже разработанных спутниках?

- Мы сформулировали наши предложения, они отправлены в правительство. Мы говорим здесь о двух вариантах: либо создание полноценной новой группировки небольших космических аппаратов, которые бы занимались только этим, обеспечивали в том числе оперативный сброс информации на Землю, ее обработку и, соответственно, дальнейшие действия с другими федеральными органами исполнительной власти, прежде всего с МИДом, для формирования единых международных стандартов. Это не дело Роскосмоса. Мы дадим все исходные данные для этого, тем не менее это дело правительства - обеспечить, чтобы наши стандарты совпадали с американскими, европейскими стандартами, чтобы мы говорили на одном языке.

Либо второй вариант - это оперативное принятие решения, чтобы на перспективную орбитальную группировку дистанционного зондирования Земли повесить эти самые датчики - дополнительное оборудование. Для этого надо будет пересмотреть немножко схемотехническое решение, чтобы было достаточно электропитания, топлива в аппаратах, чтобы поддерживать их на целевой орбите.

- Само оборудование уже разработано?

- Прототипы этого оборудования имеются в отрасли. Мне подтвердили в АО "РКС", что при постановке задач они оперативно представят свои соображения на этот счет. Мы этим вопросом будем заниматься вместе с НИЦ "Планета", который входит в состав Росгидромета.

- Дорожная карта РОСС направлена в правительство?

- Да.

- Какая-то реакция была со стороны правительства?

- Я отправил дорожную карту РОСС на прошлой неделе в четверг, перед поездкой в Самару. Письмо на имя Борисова (вице-премьера Юрия Борисова - прим. ТАСС) с подробным приложением самой дорожной карты, разработанной РКК "Энергия", и материалами президиума Научно-технического совета, посвященного данному вопросу, ушло. Мы просим правительство одобрить наш подход и дать нам возможность немедленно открыть работу по эскизному проекту. Результатом эскизного проекта будет определение того, где РОСС будет находиться: либо на орбите с наклонением 51,6 градуса (наращивание модулями российского сегмента станции МКС), либо на орбите с наклонением 97-98 градусов (формирование самостоятельной станции). Я лично склоняюсь именно ко второму варианту.

Нам необходима станция, которая будет иметь возможность обзора всей планеты с акцентом на Северный полюс

В пятницу я был в Самаре, до этого - в НИИ ТП (НИИ точных приборов - прим. ТАСС). И там и там мы провели инспекцию возможностей отрасли по созданию радиолокатора для станции на базе работ, которые мы провели в рамках "Обзора-Р". Радиолокатор позволит видеть все, что происходит в арктической зоне, а также в любом другом регионе, где нам будет мешать облачность. Аппаратура, которая будет установлена на станции, будет, по сути дела, мультиспектральной с мощной радиолинией, то есть сброс информации на Землю в режиме онлайн, ее обработка и так далее.

Есть особенности, на которые указывала Российская академия наук, прежде всего академик Лев Матвеевич Зеленый. Он говорил о накоплении на борту станции достаточно большого количества статического электричества при таком наклонении. Поэтому мы, безусловно, в рамках эскизного проекта обеспечим создание технологий, которые позволят, чтобы это не мешало работе.

- Действительно ли спутник "Бион-М" номер 2 может быть отправлен на орбиту с наклонением 97-98 градусов?

- Да, действительно, в пятницу мы обсуждали судьбу "Биона-2". И я считаю, что прежде чем отправлять людей на орбиту 97-98 градусов, надо посмотреть, как это будет работать на живых существах. Предложение ИМБП (Институт медико-биологических проблем РАН - прим. ТАСС) ранее состояло в том, чтобы орбиту поднять до 800 км и сделать ее круговой на том же самом наклонении 51,6. Смысл в этом предложении есть, но это, скорее всего, следующий этап, когда нам потребуется смотреть эти орбиты с точки зрения воздействия на организм радиационных поясов при пересечении их по дороге к Луне. Но сейчас нас интересует работа именно на околоземной орбите, но на другом, фактически полярном наклонении. Чтобы расширить время нахождения космонавтов на орбите, мы должны понять, какова будет радиационная нагрузка на них, чтобы не наносить существенного ущерба их здоровью. Для этого мы проведем эксперимент на "Ковчеге" - "Бионе".

- Это потребует смещения сроков запуска?

- Скорее всего, нет. Мне и разработчики, и представители заказчика подтвердили, что сроки не сместятся. На рубеже 2023-2024 годов мы это выполним. Единственное, есть смысл подумать над тем, чтобы, может быть, средством выведения стал наш новый носитель "Союз-5", чтобы не отправлять его с испытательной болванкой, а сделать полезную нагрузку. Заодно опробуем работу "Союза-5" при выведении на эту орбиту, поля падения и так далее. Но это пока будет обсуждаться.