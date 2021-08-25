На индийском авианосце Vikrant успешно завершен монтаж светосигнального оборудования

10 августа были завершены работы по установке светосигнального оборудования на новом индийском авианосце Vikrant. Монтаж проводился под руководством команды российской компании «Аэросвет».

Как сообщила пресс-служба компании, работы по монтажу начались 13 марта, российские специалисты обучали индийских инженеров установке приборов, контролировали процесс, проверяли качество монтажа, устраняли недочеты.

На авианосце Vikrant установлено два типа светосигнального оборудования, произведенного «Аэросветом»: «Сатурн» — боевой комплекс, который обеспечивает взлет и посадку летательных аппаратов и комплекс подсветки палубы — корабельный комплекс для обеспечения авральных работ, причаливания, швартовки, загрузки в море боеприпасами и горючим и т.д.

Этапы монтажа и пусконаладочных работ продлились 5 месяцев в связи со сложностью и масштабом объекта — светосигнальные системы установлены на территории всего авианосца, начиная с нижней палубы, заканчивая надстройкой корабля. Кроме того, работы пришлось приостановить почти на месяц из-за пандемии COVID-19, пик которой пришелся на самый разгар монтажа.

Ориентировочно передача авианосца Vikrant военно-морским силам Индии произойдет весной 2022 года.

Перед этим запланированы 3 этапа испытаний:

— Этап швартовных испытаний, когда авианосец находится около причала. Этап включает в себя инструментальные испытания, замеры, пролеты с касанием и т.д.

— Этап ходовых испытаний непосредственно в море, во время которого проверяется каждый комплекс в составе корабля. Инспектируется взаимодействие между всеми комплексами оборудования, установленными на авианосце.

— Этап гос испытаний с посадкой самолетов и вертолетов на палубу при разной степени видимости — в сумерках, в тумане, в ночное время.

В пресс-службе компании «Аэросвет» отметили, что сотрудничество с индийскими военными не ограничивается запуском авианосца Vikrant. На сервисном обслуживании у российского производителя ССО находятся индийский авианесущий крейсер «Викрамадитья» (в прошлом крейсер «Адмирал Горшков»), а также наземный учебно-испытательный комплекс палубной авиации Shore-Based Test Facility на острове Гоа.