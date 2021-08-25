Российский «Иноходец» vs турецкий «Bayraktar»: кто на свете всех сильнее, всех быстрее и мощнее? (Зеркало, Азербайджан)

Сегодня осталось мало скептиков относительно возможностей России разрабатывать сверхсовременное оружие. «Последний из могикан» нашелся на Украине. Военный эксперт Михаил Жирохов сравнил дроны российского и турецкого производств. Хотя он сам признается, что занятие это неблагодарное, да и мало что известно о российском «Иноходце», но «Байрактар» — лучше.

"Развитие беспилотной авиации в России безнадежно отстало на многие годы и нынешние потуги выдать свои опытные машины за полноценное оружие не может вызывать ничего кроме усмешки. Так, буквально на днях российские СМИ понесли в массы историю о том, что российский БПЛА типа "Иноходец" превосходит турецкий Bayraktar".

Об этом "Зеркалу" заявил украинский военный эксперт Михаил Жирохов.

По его словам, при этом все ссылаются на интервью российскому государственному инофрмагенству генерального директора компании - производителя "Кронштадт" Сергея Богатикова.

"Но что неудивительно - никто его не читал. А там он заявил буквально следующее: "…наш комплекс имеет больший потенциал и возможности. В частности, "Иноходец" существенно технологичнее в производстве, однозначно лучше в части аэродинамики и элементов искусственного интеллекта". И все - по сути никаких прямых сравнений Богатиков не провел и не сказал ничего нового.

Итак, попробуем разобраться что к чему. То, что технологичнее в производстве вопрос спорный - ныне в вооруженных силах Российской Федерации таких вот "Иноходцев" целых три (!) штуки, а "Байрактар" загружен заказами уже на годы вперед и выпустил 200 аппаратов, которые прекрасно себя показали, как минимум в трех войнах - в Сирии, Ливии и Карабахе. И это при том, что "Байрактар" впервые взлетел всего на два года раньше. Вполне может быть через полгода у россиян будут сотни таких дронов, но судя по другим менее технологичным вещам в этом есть большие сомнения", - отметил эксперт.

Касаясь аэродинамических свойств дронов, Жирохов отметил, что тут не все так очевидно. "Все-таки сравнивать 1000-килограмовый "Иноходец" и 650-килограмовый "Байрактар" мягко говоря несерьезно - все-таки по этому показателю он ближе к китайскому Wing Loong или американскому MQ-1C Grey Eagle. Почему россиянин сделал это вполне очевидно - для простого читателя, если просто взять сравнить характеристики, то ему будет "очевидно", что российская техника "не имеет аналогов".

Турецкий беспилотник Bayraktar TB2 Источник изображения: © CC BY-SA 4.0, Bayhaluk | Перейти в фотобанк

А если начать сравнивать с "одноклассниками", то тут картинка будет совсем другая - так, например, масса полезной нагрузки окажется у российского аппарата совсем уж не впечатляющей, тем более если учесть, что на вооружении ВКС РФ до сих пор нет серийного производства ракет и бомб, специально "заточенных" под БПЛА, а все что применялось в Сирии это опытные мелкосерийные партии (впервые представлены в ходе оружейных выставок в 2020 году Х-50, КАБ-20, УПАБ-50). А такие бомбы и ракеты уже годами производятся в Турции и сотнями поставляются не только для собственных ВВС, но и на экспорт. То есть эффективность боевого применения "Иноходца" пока находится под большим сомнением - ведь о том, что он применялся в Сирии известно только со слов министра обороны РФ Шойгу.

Таким образом подводя итог можно сказать, что сравнивать новый российский аппарат, который находится в эксплуатации в штучных экземплярах, никогда не применялся в условиях противодействия ПВО противника с отработанным в производстве аппаратом, который имеет десятки документально (!) подтвержденных пораженных целей, занятие неблагодарное для военных специалистов, зато вполне себе является почвой для высасывания из пальца сенсаций штатными пропагандистами", - заявил он.