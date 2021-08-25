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ТАСС

Программу "Сфера" вновь направят в правительство до конца августа

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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: Фото: «Роскосмос» / Global look

По словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, у некоторых спутников дистанционного зондирования Земли ресурс заканчивается в 2023-2024 годах

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Роскосмос до конца месяца снова направит в правительство РФ программу "Сфера" по созданию многоспутниковой группировки. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021".

"Она была направлена в правительство не менее двух раз. Сейчас она проходит очередное согласование, в том числе с учетом уточненных параметров. В целом она в высокой степени готовности, и до конца этого месяца она должна быть внесена в правительство еще раз", - отметил Рогозин.

По словам главы Роскосмоса, у некоторых спутников дистанционного зондирования Земли ресурс заканчивается в 2023-2024 годах. Поэтому, убежден Рогозин, работу нужно открывать немедленно.

"Я надеюсь, что мы ее все-таки в течение сентября-октября окончательно акцептуем", - отметил гендиректор госкорпорации.

О программе "Сфера" президент России Владимир Путин рассказал на прямой линии 7 июня 2018 года. Тогда он отметил, что РФ планирует запустить более 600 спутников связи и дистанционного зондирования Земли. В декабре 2020 года источник сообщил ТАСС, что работы на 2021 год уже определены. Ранее исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко сообщил ТАСС, что головные исполнители приступили к работам по программе "Сфера".

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