Минобороны подписало первый контракт на поставку самоходных артиллерийских установок "Коалиция-СВ"

Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве.

ПАРК "ПАТРИОТ" (Московская область), 24 авг - РИА Новости. Министерство обороны РФ в рамках форума "Армия-2021" подписало контракт на поставку в Вооруженные силы новейших самоходных артиллерийских установок "Коалиция-СВ", сообщили журналистам в министерстве.

Это первый серийный контракт по "Коалиции-СВ": до этого эти установки поставлялись в войска только в рамках опытной партии.

"Подписан государственный контракт на поставку 152-миллиметровых самоходных артиллерийских орудий 2С35 межвидового артиллерийского комплекса "Коалиция-СВ", - сказали в Минобороны.

Контракт заключен между военным ведомством и "Уральским заводом транспортного машиностроения. "Параметры соглашения не раскрываются.

Гаубица 2С35 "Коалиция-СВ" калибром 152 миллиметра разработана в нижегородском Центральном научно-исследовательском институте "Буревестник". "Коалиция-СВ" базируется на платформе танка Т-90 и предназначена для поражения командных пунктов, узлов связи, артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, средств ПВО и ПРО, а также живой силы противника на расстоянии до 70 километров.

"Коалиция-СВ" интегрирована в единую автоматизированную систему управления тактического звена, позволяющую принимать целеуказания по цифровому каналу связи, осуществлять круглосуточное наблюдение за местностью, автономный расчет установок для стрельбы и корректировку огня в любых погодных условиях.