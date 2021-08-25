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ТАСС

Минобороны подписало контракт на модернизацию истребителей МиГ-31К

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Сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31К с новейшей гиперзвуковой ракетой «Кинжал»
Сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31К с новейшей гиперзвуковой ракетой «Кинжал».
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Также заключен очередной государственный контракт на ремонт МиГ-31 с модернизацией до уровня МиГ-31БМ

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Минобороны РФ в рамках форума "Армия-2021" подписало контракт на модернизацию носителей гиперзвуковых ракет "Кинжал" МиГ-31К, сообщили журналистам в военном ведомстве.

В настоящее время опытно-боевое дежурство несет одна эскадрилья МиГ-31К. "Подписан госконтракт на ремонт с модернизацией истребителей-перехватчиков МиГ-31К. Также заключен очередной государственный контракт на ремонт МиГ-31 с модернизацией до уровня МиГ-31БМ", - сказали в Минобороны.

Подписи под документом поставили замминистра обороны РФ Алексей Криворучко и управляющий директор РСК "МиГ" Андрей Герасимчук. Параметры соглашения не раскрываются.

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Страны
Россия
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