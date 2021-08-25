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ТАСС

Десантируемый ЗРК "Птицелов" поступит на вооружение ВДВ в 2024 году

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ЗРК Птицелов
Авиадесантируемый зенитный ракетный комплекс малой дальности "Птицелов".
Источник изображения: https://blogspot.com/

По словам командующего ВДВ Андрея Сердюкова, поставки ЗРК будут осуществляться побатарейно

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Десантируемый зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Птицелов" поступит на вооружение Воздушно-десантных войск (ВДВ) в 2024 году. Об этом сообщил во вторник ТАСС командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

"ЗРК "Птицелов" поступит на вооружение ВДВ в 2024 году. В настоящее время он проходит испытания", - сказал он на полях Международного военно-технического форума "Армия-2021".

По его словам, поставки ЗРК будут осуществляться побатарейно. "Мы будем закупать такое количество ЗРК, которое необходимо для оснащения наших четырех зенитных ракетных полков", - добавил Сердюков.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Птицелов ЗРК
Проекты
АРМИ-20XX
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