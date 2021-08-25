Десантируемый ЗРК "Птицелов" поступит на вооружение ВДВ в 2024 году

По словам командующего ВДВ Андрея Сердюкова, поставки ЗРК будут осуществляться побатарейно

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Десантируемый зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Птицелов" поступит на вооружение Воздушно-десантных войск (ВДВ) в 2024 году. Об этом сообщил во вторник ТАСС командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

"ЗРК "Птицелов" поступит на вооружение ВДВ в 2024 году. В настоящее время он проходит испытания", - сказал он на полях Международного военно-технического форума "Армия-2021".

По его словам, поставки ЗРК будут осуществляться побатарейно. "Мы будем закупать такое количество ЗРК, которое необходимо для оснащения наших четырех зенитных ракетных полков", - добавил Сердюков.