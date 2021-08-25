Минобороны подписало с НПО машиностроения первый контракт на поставку гиперзвуковых ракет "Циркон"

Пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с борта фрегата "Адмирал Горшков" в Баренцевом море.

КУБИНКА (Московская обл.), 24 авг – РИА Новости. Минобороны РФ подписало с НПО машиностроения первый контракт на поставку гиперзвуковых ракет "Циркон", сообщили журналистам в военном ведомстве.

"Подписан государственный контракт на поставку ракеты 3М22 (гиперзвуковая ракета "Циркон"). В ходе Международного военно-технического форума контракт был вручен генеральному директору НПО машиностроения Александру Леонову", - сказали в Минобороны.

Универсальная гиперзвуковая крылатая ракета предназначена для поражения морских и наземных целей.

В конце июня президент России Владимир Путин сообщил, что гиперзвуковые ракеты "Циркон", способные развивать скорость около 9 чисел Маха и поражать цели на расстоянии более тысячи километров, будут поставлены на боевое дежурство в ближайшее время.