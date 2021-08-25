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РИА Новости

Минобороны подписало с НПО машиностроения первый контракт на поставку гиперзвуковых ракет "Циркон"

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Пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с борта фрегата "Адмирал Горшков" в Баренцевом море
Пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с борта фрегата "Адмирал Горшков" в Баренцевом море.
Источник изображения: © Фото : Минобороны России

КУБИНКА (Московская обл.), 24 авг – РИА Новости. Минобороны РФ подписало с НПО машиностроения первый контракт на поставку гиперзвуковых ракет "Циркон", сообщили журналистам в военном ведомстве.

"Подписан государственный контракт на поставку ракеты 3М22 (гиперзвуковая ракета "Циркон"). В ходе Международного военно-технического форума контракт был вручен генеральному директору НПО машиностроения Александру Леонову", - сказали в Минобороны.

Универсальная гиперзвуковая крылатая ракета предназначена для поражения морских и наземных целей.

В конце июня президент России Владимир Путин сообщил, что гиперзвуковые ракеты "Циркон", способные развивать скорость около 9 чисел Маха и поражать цели на расстоянии более тысячи километров, будут поставлены на боевое дежурство в ближайшее время.

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Страны
Россия
Продукция
Циркон-С 3М22
Компании
Минoбороны РФ
НПО машиностроения
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ГЗЛА
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