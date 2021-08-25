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ТАСС

Выход в открытый космос российских космонавтов перенесли на 3 и 9 сентября

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Многоцелевой лабораторный модуль "Наука"
Многоцелевой лабораторный модуль "Наука".
Источник изображения: © Олег Новицкий/Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС

В Роскосмосе уточнили, что перенос потребовался "по просьбе американских партнеров по программе Международной космической станции"

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров выйдут в открытый космос на сутки позже, чем планировалось, по просьбе американских партнеров. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса во вторник.

"Внекорабельная деятельность космонавтов Роскосмоса Олега Новицкого и Петра Дуброва, ранее планировавшаяся на 2 и 8 сентября 2021 года, перенесена на 3 и 9 сентября", - отметили в госкорпорации.

Как уточнили в Роскосмосе, перенос потребовался "по просьбе американских партнеров по программе Международной космической станции".

Главная задача будет посвящена работам по интеграции многоцелевого лабораторного модуля "Наука" в состав Международной космической станции и реализации запланированных этапов развертывания всех функциональных возможностей российского модуля.

Многоцелевой лабораторный модуль "Наука" был запущен с космодрома Байконур 21 июля, 29 июля он пристыковался к МКС. Модуль предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После ввода его в эксплуатацию российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода.

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