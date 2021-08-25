IMI Systems поставит танковые боеприпасы для СВ Испании

ЦАМТО, 24 августа. Израильская компания IMI Systems поставит Сухопутным войскам Испании новейшие 120-мм танковые фугасные трассирующие боеприпасы (HE-T) для основных боевых танков "Леопард-2E" и "Леопард-2A4".

По информации Infodefensa.com, стоимость подписанного сторонами в середине августа контракта составляет 3,6 млн. евро. Соглашение предусматривает поставку 636 выстрелов до 15 декабря текущего года.

В тендере, проведенном Управлением по экономическим вопросам Командования материально-технического обеспечения (MALE), участвовали три компании: израильская IMI, испанская Fabrica de Municiones de Granada (FMG) и немецкая Rheinmetall Waffe Munition.

Последняя передала неполный пакет необходимой документации и была исключена из числа участников конкурса на первом этапе. Предложение FMG было признано несоответствующим требованиям технического задания. IMI предложила боеприпасы по стоимости 4742 евро единицу без НДС. Заявленный срок хранения снаряда с ударным взрывателем мгновенного действия составляет 21 год.

Согласно требованиям, боеприпасы должны иметь начальную скорость не менее 920 м/с и эффективную дальность поражения цели не менее 3000 м. Они также должны пробивать двойную 200-мм стену из армированного бетона, применяться при температурах от -35 до +52 град. С и быть совместимым со стволами L44 и L55.