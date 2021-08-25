Войти
ЦАМТО

IMI Systems поставит танковые боеприпасы для СВ Испании

413
0
0
Leopard 2A4
Leopard 2A4.
Источник изображения: www.defence24.pl

ЦАМТО, 24 августа. Израильская компания IMI Systems поставит Сухопутным войскам Испании новейшие 120-мм танковые фугасные трассирующие боеприпасы (HE-T) для основных боевых танков "Леопард-2E" и "Леопард-2A4".

По информации Infodefensa.com, стоимость подписанного сторонами в середине августа контракта составляет 3,6 млн. евро. Соглашение предусматривает поставку 636 выстрелов до 15 декабря текущего года.

В тендере, проведенном Управлением по экономическим вопросам Командования материально-технического обеспечения (MALE), участвовали три компании: израильская IMI, испанская Fabrica de Municiones de Granada (FMG) и немецкая Rheinmetall Waffe Munition.

Последняя передала неполный пакет необходимой документации и была исключена из числа участников конкурса на первом этапе. Предложение FMG было признано несоответствующим требованиям технического задания. IMI предложила боеприпасы по стоимости 4742 евро единицу без НДС. Заявленный срок хранения снаряда с ударным взрывателем мгновенного действия составляет 21 год.

Согласно требованиям, боеприпасы должны иметь начальную скорость не менее 920 м/с и эффективную дальность поражения цели не менее 3000 м. Они также должны пробивать двойную 200-мм стену из армированного бетона, применяться при температурах от -35 до +52 град. С и быть совместимым со стволами L44 и L55.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Израиль
Испания
Продукция
Leopard-2
Компании
Rheinmetall
Похожие новости
26.12.2012
Танки перешли границу
05.12.2012
Саудовская Аравия планирует закупить крупную партию бронетехники в Германии
17.08.2011
Германия вооружает и Израиль, и Саудовскую Аравию
07.07.2011
Леопарды пустыни
09.09.2010
«Абрамс», «Леопард», «Меркава»...
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.08 23:49
  • 1
АО "ОДК" поставит Минобороны РФ восемь двигателей для Ту-160М
  • 25.08 23:23
  • 1
Черноморский патруль: «Виктор Великий» отправится в Севастополь
  • 25.08 20:16
  • 1
Жизнь за пиар
  • 25.08 19:47
  • 9
«Метеор» на воздушном ринге
  • 25.08 19:06
  • 9
Крылья для УДК
  • 25.08 14:29
  • 237
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 25.08 13:13
  • 2
Начал работу Видеодневник инноваций форума "Армия-2021"
  • 25.08 13:12
  • 1
Гиперзвуковые ракеты и боевые роботы. Что Минобороны заказало на форуме "Армия-2021"
  • 25.08 13:12
  • 1
«От всего советского Украина отказалась, а своего не появилось"
  • 25.08 12:17
  • 2258
Как насчёт юмористического раздела?
  • 25.08 11:39
  • 29
Российская «Молния» заставит американскую ПВО «захлебнуться»
  • 25.08 09:42
  • 124
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 25.08 09:40
  • 3
У ВСУ нет денег на зарплаты военным летчикам
  • 25.08 08:53
  • 346
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 25.08 07:25
  • 1
Россия не даст себя втянуть в конфликт в Афганистане - Путин