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Российская газета

Российские военные установили два мировых рекорда

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Источник изображения: Пресс-служба ЗВО

На международных соревнованиях военных водителей под Воронежем в рамках Арми-2021 сборная ВС РФ установила два мировых рекорда, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Первое достижение относится к скорости преодоления водной преграды. Выступая в классе грузовиков с колесной формулой водитель КамАЗа старший прапорщик Сергей Телых показал лучшее время в одиночной гонке, заработал золотую медаль и вывел российскую сборную на первое место в командном зачете.

Первое место занял и экипаж седельного тягача, гвардии сержанты Руслан Иванников и Евгений Березин. В ходе заезда с отработкой эвакуацией танка Т-72 они улучшили собственное время. На прохождение всех контрольных точек российские водители потратили 12,5 минуты, с учетом штрафного времени их результат составил 13 минут 28 секунд.

- Новые мировые достижения будут внесены в книгу рекордов Армейских международных игр, - рассказали в штабе ЗВО.

По итогам первого дня в командном зачете лидирует сборная России, на втором месте военные КНР, на третьем - команда Беларуси.


Антон Валагин (Воронеж)

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