Аппарат "Луна-25" отправят на космодром Восточный весной 2022 года

Запуск запланирован на май

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Отправка автоматической станции "Луна-25" на космодром Восточный запланирована на начало - середину весны 2022 года. Об этом сообщил первый заместитель гендиректора - генеральный конструктор АО "НПО Лавочкина" Александр Ширшаков.

Запуск аппарата с космодрома Восточный запланирован на май. "За месяц-полтора до этого должны прибыть на космодром", - отметил Ширшаков в эфире "России-24".

По его словам, полет до Луны составит 12 дней. В настоящий момент предприятию осталось завершить огневые и комплексные испытания. "Мы полностью проверим работоспособность аппарата", - сказал он.

Ранее в пресс-службе Роскосмоса сообщили ТАСС о переносе запуска "Луны-25" с октября 2021 года на май 2022 года. До этого о такой вероятности в интервью ТАСС рассказал гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Перенос связан с необходимостью дополнительного подтверждения заявленных характеристик его приборов, агрегатов и двигательной установки.

Автоматическая станция станет первым отечественным аппаратом в современной России на естественном спутнике Земли. В пресс-службе НПО им. С. А. Лавочкина сообщали ТАСС, что аппарат "Луна-25" будет изготовлен и завершит испытания летом 2021 года. Миссия "Луна-26" должна быть запущена в 2024 году, "Луна-27" - в 2025 году, "Луна-28" - в 2027-2028 годах.