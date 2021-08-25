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Интерфакс-АВН

Свыше 1 тыс. военных ЦВО передислоцируют в Бурятию для участия в учении сил ПВО

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Полигон "Телемба"
Полигон "Телемба".
Источник изображения: tvzvezda.ru

Екатеринбург. 24 августа. ИНТЕРФАКС - Более 1 тыс. военнослужащих двух соединений противовоздушной обороны ПВО Центрального военного округа (ЦВО) приступили к передислокации на полигон "Телемба" в Бурятии, сообщает пресс-служба ЦВО во вторник.

Передислокация военных проходит в рамках второго этапа тактического учения с боевой стрельбой зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300.

"В ходе второго этапа учения военнослужащие двух соединений ПВО, дислоцированные в Красноярском крае и Республике Хакасия, выполнили погрузку ЗРК С-300ПМ и С-300ПС, техники обеспечения и материально-технической базы для развертывания полевого лагеря на железнодорожные платформы и приступили к совершению марша. Военнослужащие передислоцируют более 300 единиц техники и преодолеют около 2 тыс. км комбинированным способом", - отмечается в сообщении.

Перед выполнением боевых пусков, боевые расчеты сдадут теоретические зачеты по предметам боевой подготовки, выполнят нормативы по развертыванию и маскировке комплексов и заступят на учебно-боевое дежурство по охране воздушного пространства в новом позиционном районе.

"Следующим этапом учения станет выполнение расчетами ЗРК С-300ПМ и С-300ПС боевых пусков по ракетам-мишеням "Стриж", "Пищаль" и "Армавир", имитирующим баллистические ракеты и авиацию условного противника", - сообщает округ.

Тактическое учение с боевыми пусками зенитных управляемых ракет комплексов С-300ПМ и С-300ПС завершится в середине сентября. В нем задействовано более 300 единиц вооружения и военной техники и свыше 1000 военнослужащих.

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