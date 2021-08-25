Порядка 1,5 тысяч военных привлекут к учениям на полигонах Западного военного округа

Москва. 24 августа. ИНТЕРФАКС - Около 1,5 тыс. военнослужащих и порядка 400 единиц техники привлечены к специальным учениям по материально-техническому обеспечению (МТО) ВС РФ, которые пройдут на 11 полигонах и семи аэродромах Западного военного округа (ЗВО), сообщили журналистам во вторник в Минобороны РФ.

"В рамках учений будут отрабатываться практические задачи по всем видам тылового и технического обеспечения - перевозке войск и воинских грузов, строительству мостовых переходов и наведению железнодорожных мостов, автомобильных и паромных переправ, восстановлению вооружения и военной техники в условиях боевых действий, организации специальных видов технического и продовольственного обеспечения видов и родов войск", - заявил заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков, слова которого процитировали в ведомстве.

Кроме того, Булгаков сообщил, что каждый военнослужащий получит реальную практику, повысит или получит новые знания, усовершенствует свои навыки и умения для гарантированного выполнения поставленных задач как в повседневной деятельности, так и в боевой обстановке. В Минобороны также сообщили, что в ходе морской фазы учений будут отработаны практические действия сил Балтийского флота по развертыванию и применению элементов морского перегрузочного района и пополнению запасов в море.

По данным министерства, учения одновременно будут проводиться на 11 полигонах, расположенных на территории Ленинградской, Ярославской, Нижегородской, Воронежской, Брянской, Тверской, Псковской и Московской областях, также будет задействовано семь аэродромов. "Всего в учениях примут участие около 1,5 тыс. военнослужащих Западного военного округа, порядка 400 единиц техники", - отметили в Минобороны.