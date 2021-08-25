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ТАСС

"Высокоточные комплексы" приступили к модернизации комплекса "Бережок" для БМП

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БМП-2 с боевым модулем "Бережок"
БМП-2 с боевым модулем "Бережок".
Источник изображения: © Ладислав Карпов/ТАСС

В холдинге уточнили, что прорабатывают возможность установки "Бережка" на новые типы шасси

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Конструкторское бюро приборостроения (КБП) им. Академика А. Г. Шипунова (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" Ростеха) приступило к модернизации комплекса "Бережок", предназначенного для оснащения боевых машин пехоты. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Высокоточных комплексов" в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2021".

"В настоящее время КБП приступило к модернизации боевого отделения "Бережок" в интересах Министерства обороны РФ", - проинформировали в холдинге.

Как подчеркнули в "Высокоточных комплексах", прорабатывается возможность установки "Бережка" на новые типы шасси. "При создании боевого отделения "Бережок" предполагалась его установка на различные носители, как гусеничные, так и колесные. В КБП имеется опыт установки боевого отделения "Бережок" на шасси БМП-3. Каждый год в рамках форума "Армия" стреляет боевая машина "Бережливый" - колесное шасси К-17 "Бумеранг" с установленным боевым отделением "Бережок", - сообщили в пресс-службе.

В настоящее время российская армия получает боевую машину пехоты БМП-2М с боевым модулем "Бережок". Она предназначена для транспортировки личного состава, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя. В результате модернизации машина способна вести стрельбу на плаву и на ходу в любое время суток. Утверждается, что боевые возможности БМП-2М возросли примерно в четыре раза.

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