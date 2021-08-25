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ТАСС

Новейшая ударная версия беспилотника "Форпост" была показана на "Армии-2021"

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Ударная версия беспилотника "Форпост-Р"
Ударная версия беспилотника "Форпост-Р".
Источник изображения: © Роман Азанов/ТАСС

Высота полета БЛА составляет 5,9 км, продолжительность полета - не менее 10 часов

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Ударная версия беспилотника "Форпост-Р" с управляемыми ракетами воздух - поверхность была показана на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021".

На летательном аппарате установлены два контейнера с управляемыми ракетами, система целеуказания и наблюдения, а также антенна спутниковой связи.

Практическая высота полета беспилотника составляет 5,9 км, продолжительность полета - не менее 10 часов, крейсерская скорость - до 180 км/ч. Масса полезной нагрузки - до 100 кг.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что два комплекта беспилотников "Форпост-Р" уже поставлены в войска.

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Россия
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Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
БПЛА
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