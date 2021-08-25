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Российская газета

В России начали разработку мини-ракет для уничтожения беспилотников

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Источник изображения: Максим Блинов/РИА Новости

Российские разработчики приступили к созданию мини-ракет для уничтожения беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщил генеральный конструктор концерна "Алмаз-Антей" Павел Созинов, снаряд будет представлять собой малоразмерную зенитную ракету. Как отмечает РИА Новости, работы финансируются за счет средств компании.

Беспилотники небольших размеров несут серьезную угрозу для военных и административных объектов. Помимо разведывательных задач для наведения другого оружия, аппараты могут оснащаться боевой частью, способной нанести существенный ущерб.

При этом БПЛА относительно дешевы в изготовлении и использовать для их уничтожения обычные зенитные ракеты нецелесообразно - их стоимость может быть в сотни раз дороже уничтожаемых аппаратов. Кроме того, неконтактный датчик стандартных боеприпасов зенитных ракетных комплексов может не среагировать на мини- и тем более микробеспилотник, пояснил конструктор.


Тимур Алимов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей
Проекты
БПЛА
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