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Военно-промышленный курьер

Ежегодно более 100 тыс. автоматов Калашникова уходят на экспорт

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Источник изображения: vpk-news.ru

Россия ежегодно продает зарубежным странам более 100 тыс. автоматов Калашникова, сообщил глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

«Рособоронэкспорт» уже подписал контракты и даже поставил ряду партнеров новые образцы этого легендарного автомата - АК «двухсотой» серии, а также АК-12 и АК-15», - сказал глава компании.

Гендиректор «Рособоронэкспорта» сообщил Интерфаксу о подписании нового контракта с Индией на поставку 70 тыс. автоматов АК-103. В концерне «Калашников» заявили агентству, что в середине августа Индии была передана партия автоматов АК-15 для подразделений специального назначения.

О выходе на экспортный рынок новых автоматов Калашникова АК-12 и АК-15 Михеев сообщил в феврале на выставке IDEX-2021 в Абу-Даби (ОАЭ).

«АК-12 - перспективное стрелковое оружие российской армии и других силовых ведомств, обеспечивающее высокую боевую эффективность, универсальность применения, точность и кучность стрельбы», - говорится на сайте «Рособоронэкспорта».

АК-12 позиционируется как новая платформа, на базе которой планируется выпускать оружие разного калибра и назначения - как военного, так и гражданского.

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Страны
Индия
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АК-103
АК-12
АК-74 "Калашников"
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