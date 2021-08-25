На "Армии-2021" впервые показали арктическую версию бронетранспортера БТ-3Ф

КУБИНКА (Московская обл.), 24 авг - РИА Новости. Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") впервые представил на военно-техническом форуме "Армия-2021" арктическую версию бронетранспортера БТ-3Ф, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Арктический БТ-3Ф сохранил высокий уровень защищенности и мобильности и одновременно получил новые возможности для действий при температурах до минус 50 градусов. Машина оснащена двигателем мощностью 450 лошадиных сил с запасом хода в 600 километров, способна плавать, десантироваться с помощью тяжелых парашютных систем или перевозиться на внешней подвеске вертолета Ми-26", – сказал директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхан Оздоев.

Машина вооружена 12,7-мм автономным боевым модулем с интегрированным тепловизором и лазерным дальномером. Бронетранспортер предназначен для перевозки мотопехоты, специализированных подразделений, а также может выполнять роль тактического командного пункта и медицинской машины.

Машина оснащена утепленным корпусом и независимой системой отопления, которая способна поддерживать плюсовую температуру в кабине даже при выключенном основном двигателе. Кроме того, БТ-3Ф получила специальные гусеницы с пониженным давлением на грунт, что значительно повысило проходимость машины.

В зависимости от комплектации БТ-3Ф может перевозить, кроме экипажа, до 15 десантников, разместить дополнительное оборудование, например беспилотный комплекс, предназначенный для разведки и целеуказания.

Бронетранспортер разработан специалистами АО "Специальное конструкторское бюро машиностроения" (СКБМ) и специалистами ПАО "Курганмашзавод" холдинга "Высокоточные комплексы". Специализированный камуфляж машины создан Национальным центром промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ.