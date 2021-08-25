БМП-3 оснастят активной защитой

В ходе модернизации БМП-3 получит комплекс активной защиты. Обновленные машины будут служить на Севере.

- Улучшение изделия по основным тактико-техническим характеристикам ведется постоянно. Для повышения уровня защищенности БМП устанавливаются противокумулятивные экраны, комплекты навесной динамической защиты, прорабатывается вопрос установки активной защиты. Повышение управляемости достигается за счет использования современного программно-технического комплекса, - рассказали ТАСС в пресс-службе холдинга "Высокоточные системы". В него входит производитель БМП "Курганмашзавод".

Огневая мощь машины планируется увеличить с помощью высокоточных управляемых боеприпасов. Для работы в Арктике БМП оснастят новыми гусеницами с уменьшенным давлением на грунт, также планируется замена штатного двигателя на 660-сильный УТД-32Т.

Антон Валагин