Войти
Российская газета

БМП-3 оснастят активной защитой

415
0
0
Источник изображения: rg.ru

В ходе модернизации БМП-3 получит комплекс активной защиты. Обновленные машины будут служить на Севере.

- Улучшение изделия по основным тактико-техническим характеристикам ведется постоянно. Для повышения уровня защищенности БМП устанавливаются противокумулятивные экраны, комплекты навесной динамической защиты, прорабатывается вопрос установки активной защиты. Повышение управляемости достигается за счет использования современного программно-технического комплекса, - рассказали ТАСС в пресс-службе холдинга "Высокоточные системы". В него входит производитель БМП "Курганмашзавод".

Огневая мощь машины планируется увеличить с помощью высокоточных управляемых боеприпасов. Для работы в Арктике БМП оснастят новыми гусеницами с уменьшенным давлением на грунт, также планируется замена штатного двигателя на 660-сильный УТД-32Т.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
БМП-3
УТД-32
Компании
Курганмашзавод
Проекты
Арктика
Похожие новости
18.01.2013
В Арктике появится БМП «Рыцарь» с газотурбинным двигателем
17.01.2013
В Арктике появится бронемашина с газотурбинным двигателем
17.01.2013
Россия создаст боевые машины пехоты для Арктики
18.06.2012
Новая БМП должна быть надежно защищена
02.11.2010
Модернизированные БМП-3 и БМП-3Ф продемонстрируют свои возможности в Индонезии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.08 23:49
  • 1
АО "ОДК" поставит Минобороны РФ восемь двигателей для Ту-160М
  • 25.08 23:23
  • 1
Черноморский патруль: «Виктор Великий» отправится в Севастополь
  • 25.08 20:16
  • 1
Жизнь за пиар
  • 25.08 19:47
  • 9
«Метеор» на воздушном ринге
  • 25.08 19:06
  • 9
Крылья для УДК
  • 25.08 14:29
  • 237
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 25.08 13:13
  • 2
Начал работу Видеодневник инноваций форума "Армия-2021"
  • 25.08 13:12
  • 1
Гиперзвуковые ракеты и боевые роботы. Что Минобороны заказало на форуме "Армия-2021"
  • 25.08 13:12
  • 1
«От всего советского Украина отказалась, а своего не появилось"
  • 25.08 12:17
  • 2258
Как насчёт юмористического раздела?
  • 25.08 11:39
  • 29
Российская «Молния» заставит американскую ПВО «захлебнуться»
  • 25.08 09:42
  • 124
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 25.08 09:40
  • 3
У ВСУ нет денег на зарплаты военным летчикам
  • 25.08 08:53
  • 346
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 25.08 07:25
  • 1
Россия не даст себя втянуть в конфликт в Афганистане - Путин