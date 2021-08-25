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ТАСС

Новейший противотанковый комплекс "Корнет-Д1" сможет обстреливать одновременно две цели

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Самоходный противотанковый ракетный комплекс "Корнет-Д1"
Самоходный противотанковый ракетный комплекс "Корнет-Д1".
Источник изображения: © Фото : Министерство обороны РФ

В "Высокоточных комплексах" сообщили, что "Корнет-Д1" создают для двух вариантов носителей: колесной базы бронеавтомобиля "Тигр-М" и гусеничной базы боевой машины десанта БМД-4М

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Новейший противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) "Корнет-Д1" разработки Конструкторского бюро приборостроения (КБП) им. Академика А. Г. Шипунова (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации Ростех) будет способен поражать одновременно две разных цели. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Высокоточных комплексов" в ходе международного военно-технического форума "Армия-2021".

"Совершенно новый комплекс "Корнет-Д1" [обладает] увеличенной в два раза дальностью эффективной стрельбы, новыми базовыми шасси, а также возможностью ведения стрельбы в автоматическом режиме и одновременного обстрела двух целей, разнесенных по фронту, дальности и углу места", - проинформировали в "Высокоточных комплексах".

Как сообщили в холдинге, в настоящее время комплекс "Корнет-Д1" создается для двух вариантов носителей: колесной базы бронеавтомобиля "Тигр-М" и гусеничной базы боевой машины десанта БМД-4М. "В то же время модульная конструкция боевых средств "Корнет-Д1" позволит создавать комплекс на любом носителе, имеющем соответствующие грузоподъемность и внутреннее пространство", - добавили в пресс-службе.

Противотанковый ракетный комплекс "Корнет" предназначен для поражения танков и других бронированных целей, в том числе оснащенных современными средствами динамической защиты. Перспективный ПТРК "Корнет-Д" также может поражать воздушные цели. Ракета наводится по лазерному лучу. Максимальная дальность стрельбы комплекса "Корнет-Д" увеличена до 10 км, тогда как у предыдущих версий она составляет 5,5 км.

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