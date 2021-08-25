"Рособоронэкспорт" ожидает выпуска облегченной версии Т-90 для экспортного рынка

Танк адаптирован под требования ряда иностранных заказчиков

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") ожидает выпуска облегченного экспортного варианта танка Т-90. Об этом ТАСС в ходе международного военно-технического форума "Армия-2021" сообщили в компании.

"Основой российского танкового экспорта остается Т-90 и его модификации. Это надежный, современный, обладающий высочайшей боевой мощью танк имеет положительный боевой опыт, он оснащается новейшей динамической и активной защитой, а также новейшей системой управления огнем. Более того, в ближайшее время "Рособоронэкспорт" ожидает выпуска облегченной версии этого танка, адаптированной под требования ряда иностранных заказчиков. Это существенно повысит его экспортную привлекательность", - проинформировали в "Рособоронэкспорте".

Как сообщили в компании, традиционные эксплуатанты российской сухопутной техники с Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки проявляют интерес и к новейшему танку Т-14 "Армата". "Рособоронэкспорт уже презентовал танк как на форуме "Армия" в 2020 году, так и на IDEX-2021 в Абу-Даби. Ряд стран хочет вести сотрудничество по "Армате" в том числе в рамках индустриального партнерства", - сообщили в "Рособоронэкспорте".

Международный военно-технический форум "Армия-2021" проходит в подмосковной Кубинке с 22 по 28 августа.