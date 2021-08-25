Войти
ТАСС

"Рособоронэкспорт" ожидает выпуска облегченной версии Т-90 для экспортного рынка

457
0
0
Танк Т-90С Bhishma Сухопутных войск Индии
Танк Т-90С Bhishma Сухопутных войск Индии.
Источник изображения: © Дмитрий Федюшко/ТАСС

Танк адаптирован под требования ряда иностранных заказчиков

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") ожидает выпуска облегченного экспортного варианта танка Т-90. Об этом ТАСС в ходе международного военно-технического форума "Армия-2021" сообщили в компании.

"Основой российского танкового экспорта остается Т-90 и его модификации. Это надежный, современный, обладающий высочайшей боевой мощью танк имеет положительный боевой опыт, он оснащается новейшей динамической и активной защитой, а также новейшей системой управления огнем. Более того, в ближайшее время "Рособоронэкспорт" ожидает выпуска облегченной версии этого танка, адаптированной под требования ряда иностранных заказчиков. Это существенно повысит его экспортную привлекательность", - проинформировали в "Рособоронэкспорте".

Как сообщили в компании, традиционные эксплуатанты российской сухопутной техники с Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки проявляют интерес и к новейшему танку Т-14 "Армата". "Рособоронэкспорт уже презентовал танк как на форуме "Армия" в 2020 году, так и на IDEX-2021 в Абу-Даби. Ряд стран хочет вести сотрудничество по "Армате" в том числе в рамках индустриального партнерства", - сообщили в "Рособоронэкспорте".

Международный военно-технический форум "Армия-2021" проходит в подмосковной Кубинке с 22 по 28 августа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Россия
Продукция
Армата
Т-90 "Владимир"
Компании
Ростех
РОЭ
Проекты
2020-й год
АРМИ-20XX
Похожие новости
02.09.2020
«Оборонка» обороне
24.08.2020
Глава Рособоронэкспорта: для нас важны все заказчики и все контракты
04.09.2017
Оружейные университеты в парке "Патриот"
28.08.2017
Бронетанковый дебют "Армии-2017": итоги оружейного форума
24.08.2017
Открытие "Армии-2017": слова Путина, оценки гостей и перспективы контрактов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.08 23:49
  • 1
АО "ОДК" поставит Минобороны РФ восемь двигателей для Ту-160М
  • 25.08 23:23
  • 1
Черноморский патруль: «Виктор Великий» отправится в Севастополь
  • 25.08 20:16
  • 1
Жизнь за пиар
  • 25.08 19:47
  • 9
«Метеор» на воздушном ринге
  • 25.08 19:06
  • 9
Крылья для УДК
  • 25.08 14:29
  • 237
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 25.08 13:13
  • 2
Начал работу Видеодневник инноваций форума "Армия-2021"
  • 25.08 13:12
  • 1
Гиперзвуковые ракеты и боевые роботы. Что Минобороны заказало на форуме "Армия-2021"
  • 25.08 13:12
  • 1
«От всего советского Украина отказалась, а своего не появилось"
  • 25.08 12:17
  • 2258
Как насчёт юмористического раздела?
  • 25.08 11:39
  • 29
Российская «Молния» заставит американскую ПВО «захлебнуться»
  • 25.08 09:42
  • 124
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 25.08 09:40
  • 3
У ВСУ нет денег на зарплаты военным летчикам
  • 25.08 08:53
  • 346
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 25.08 07:25
  • 1
Россия не даст себя втянуть в конфликт в Афганистане - Путин