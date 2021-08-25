На верфи Ingalls Shipbuilding состоялась церемония крещения ДВКД LPD-28

ЦАМТО, 24 августа. На верфи Ingalls Shipbuilding (входит в состав Huntington Ingalls Industries) 21 августа состоялась церемонию крещения ДВКД "Форт Лодердейл" (LPD-28) класса "Сан-Антонио", предназначенного для ВМС США.

Из-за пандемии COVID-19 мероприятие прошло в ограниченном формате и транслировалась в прямом эфире.

LPD-28 является 12-м кораблем класса "Сан-Антонио", который будет построен Ingalls Shipbuilding. Начальный контракт на его постройку был заключен в 2015 году. Церемония закладки киля состоялась на предприятии в Паскагуле 13 октября 2017 года, а спуска на воду – 28 марта 2020 года. Поставка ДВКД ВМС США запланирована на 2021 год.

Как сообщал ЦАМТО, реализация программы строительства ДВКД класса "Сан-Антонио" началась в 1993 году и первоначально предусматривала поставку ВМС США 11 кораблей, которые должны заменить устаревшие транспорты классов LPD-4, LSD-36, LKA-113 и LST-1179. Позднее было решено разместить заказы на постройку еще двух ДВКД класса "Сан-Антонио" – LPD-28 "Форт Лодердейл" и LPD-29 "Ричард М МакКул младший".

Головной корабль серии был передан ВМС США в 2005 году. К настоящему времени на вооружение ВМС США приняты 11 ДВКД: "Сан-Антонио" (LPD-17), "Нью-Орлеан" (LPD-18), "Меса Верде" (LPD-19), "Грин Бей" (LPD-20), "Нью-Йорк" (LPD-21), "Сан-Диего" (LPD-22), "Анкоридж" (LPD-23), "Арлингтон" (LPD-24), "Сомерсет" (LPD-25), "Джон П.Мурта" (LPD-26) и "Портленд" (LPD-27).

В марте 2019 года Ingalls Shipbuilding заключила с ВМС США контракт на разработку рабочего проекта и строительство первого судна версии LPD-17 Flight II – LPD-30 "Харрисбург". Стоимость этого соглашения составила 1,47 млрд. долл. Резка стали для постройки LPD-30 началась в апреле 2020 года. 3 апреля 2020 года с компанией был подписан контракт стоимостью 1,508 млрд. долл. на разработку рабочего проекта и постройку LPD-31.

ДВКД класса "Сан-Антонио" являются элементом "триады" средств доставки экспедиционных подразделений КМП США к месту проведения боевых операций, в которую также входят конвертопланы МV-22 "Оспри" и плавающие бронетранспортеры нового поколения EFV. ДВКД может взять на борт до 800 морских пехотинцев (стандартно количество – 699 чел.) и обеспечить их высадку на побережье, используя десантные катера на воздушной подушке (LCAC), обычные десантные катера, вертолеты или самолеты с вертикальным взлетом и посадкой. ДВКД также могут применяться для поддержки гуманитарных операций, оказания помощи потерпевшим в стихийных бедствиях.